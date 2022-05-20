سجّل الفوازير من المستشفى.. سمير صبري فنان لم يمنعه عن التمثيل سوى الموت

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وتعلق الفنان الراحل بعمله بشكل كبير، فلم يستطع قبل وفاته الابتعاد عنه، وسجل خلال تواجده في المستشفى حلقات فوازير عرضت في رمضان الماضي على الإذاعة المصرية بعنوان ”سمير بيكلم مين“، وكانت مدة الحلقة 10 دقائق فقط.

وخلال الفوازير التي عرضت طوال شهر رمضان، تحدث سمير صبري، عن 30 شخصية، وكان على المستمعين التعرف من صوت الضيف على حلول الفوازير التي تتخللها أغنية في كل حلقة، وتتر، وكلمات الفوازير كانت من تأليف محمد تركي، وغناء الراحل سمير صبري، وريم كمال، ومحمد تركي.

ولم يقتصر ظهور الفنان الراحل قبل وفاته على الإذاعة، فقبل وعكته الصحية الأخيرة التي أدخلته المستشفى شارك سمير صبري في فيلم ”2 شارع طلعت حرب“ الذي عُرض في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مارس الماضي، كما عُرض على إحدى المنصات الرقمية.

آخر تكريم

وفي نفس الشهر حصل ”صبري“ على جائزة أفضل ممثل في مسابقة الفيلم الروائي الطويل ضمن جوائز المهرجان عن دوره في الفيلم، وكان له ظهور خاص من داخل المستشفى وهو يتسلم جائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لأفضل ممثل عن دوره في فيلم ”2 طلعت حرب“.

وحينها نشر مخرج الفيلم مجدي أحمد علي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورًا له مع الفنان صبري، وهو يسلمه الجائزة من داخل مستشفى المعادي العسكري في العاصمة القاهرة الذي نقل بعده لأحد الفنادق في العاصمة الذي توفي داخله.

آخر صعود للمسرح

وقبل الوعكة الصحية، وتحديدًا، في نوفمبر 2021، كان آخر ظهور للفنان الراحل سمير صبري، أمام الجمهور على خشبة المسرح، حينما ظهر على هامش افتتاح الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، مقدمًا تكريمًا واحتفاءً خاصًا بمواطنته الفنانة ”نيللي“ مقدمًا لها جائزة ”إنجاز العمر“ ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

وخلال ظهوره بصحبة ”نيللي“، لفت سمير صبري الأنظار نحوه بشدة، بعدما غنى الفنانان أغنيتهما الشهيرة “مبروك يا عروسة”، ليجذبا الحضور والجمهور عبر شاشات التلفزيون بشدة، ليلقى هذا الظهور استحسانًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه من المقرر أن تشيّع جنازة الراحل سمير صبري، ظهر غدٍ السبت، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية، ثم يذهب الجثمان إلى مكان الدفن في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.

واستطاع الفنان الراحل الذي وُلد، في 27 ديسمبر من العام 1936، في محافظة الإسكندرية، الجمع بين العمل الإعلامي والفني، وبرع في الإثنين معًا، ليعتبره زملاؤه في الوسطين الفني والإعلامي النجم متعدد المواهب.

وعمل ”صبري“ في بداياته مذيعًا، وعمل في الإذاعة الإنجليزية، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية أبرزها: “هذا المساء” و“النادي الدولي“ مع بداية عمله الإعلامي الذي لم يتركه حتى وافته.

وعقب بدايته في الإعلام اتجه الفنان الراحل إلى التمثيل والغناء، ليسلك مشواره الفني الطويل ليشارك في أكثر من 200 عمل فني تنوع ما بين السينما، والدراما التلفزيونية، والإذاعية، والفوازير، وكذلك العمل المسرحي، والغناء.