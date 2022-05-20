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وفاة الفنان المصري سمير صبري
تاريخ النشر: 20 مايو 2022 10:33 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2022 11:15 GMT

وفاة الفنان المصري سمير صبري

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان المصري سمير صبري، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. وكان الفنان سمير صبري نقل لأحد مستشفيات

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان المصري سمير صبري، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان سمير صبري نقل لأحد مستشفيات القاهرة، شهر شباط/فبراير الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية..

وعقب دخوله المستشفى بأيام، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ27 من فبراير علاجه على نفقة الدولة، ونقله لأحد مستشفيات القوات المسلحة في مصر.

وكان سمير صبري يُعاني من أزمة صحية في القلب.

وكان الفنان صبري قد طلب مؤخرًا من جمهوره الدعاء له، وذلك في أكثر من مداخلة هاتفية بالبرامج الفضائية، وصرح حينها أنه ”خضع للعلاج الكيماوي قرابة سنة بعد إصابته بالسرطان، الأمر الذي كان له تأثير على القلب“.

وأضاف: ”ادعوا لي ربنا ياخد بإيدي وأطلع منها سليم، عملية جامدة ومحتاجة رعاية جامدة“، وقدم الشكر للفنانين الذين زاروه في المستشفى، وقال: ”كل الأحباب زاروني، ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وفيفي عبده وإلهام شاهين ونجوى فؤاد“.

وسمير صبري من مواليد عام 1936، وأثرى الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بالعديد من الأعمال على مدار عقود من مسيرته الفنية والمهنية.

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