نجلاء الودعاني تحتفل بخطبتها على اللاعب السعودي عبدالرحمن الدخيل

احتفلت خبيرة الموضة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء الودعاني، يوم الخميس، بخطبتها على اللاعب عبد الرحمن الدخيل.

وكانت قد أعلنت نجلاء الودعاني في وقت سابق أن الزواج خارج حساباتها، ولا تفكر به.

ونشرت المشهورة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ بعض مظاهر الحفل الذي حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

كما تداول ناشطون على تويتر، صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها من حفل خطوبة الودعاني والدخيل.

واستقبلت نجلاء الودعاني العديد من برقيات التهنئة والمباركة من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها السعادة مع خطيبها.

وعبد الرحمن الدخيل هو لاعب كرة قدم سعودي، بدأ حياته الكروية في النادي العربي، ثم انتقل بعدها إلى نادي الحزم في عام 2017، ثم أعير إلى نادي التقدم في عام 2019، كما أنه لعب بعدة نوادي أخرى من بينها الهلال السعودي.

وكانت نجلاء الودعاني قد خطفت الأنظار وحازت على إشادات واسعة من الجمهور السعودي بسبب ارتدائها للزي السعودي في احتفالية ”يوم التأسيس“ في المملكة العربية السعودية.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الودعاني نجحت في إبراز هوية المرأة السعودية بالماضي، والعناية بالتفاصيل، ومطابقتها للزي الذي كانت النساء يرتدينه.

كما أشادوا بطريقة التصوير التي أظهرت نجلاء الودعاني كامرأة متقدمة في السن وسط أجواء تمثل ماضي المملكة، مثلما يعرفونها.

وارتدت المشهورة السعودية ثوبا، خلا من مظاهر البذخ، وحرصت على التقاط الصور بطريقة احترافية، كما مثلت من خلال اللونين الأبيض والأسود، الفترة الزمنية الماضية، التي عاصرها الأجداد.

ولم تكتف الودعاني بإبراز الثوب، بل اختارت بيئة بدوية تشابه حياة العديد من أبناء المملكة في السابق.

فيما شاركت مشهورات سعوديات بإبراز الثوب التقليدي خلال ”يوم التأسيس“، وشاركن عبر حساباتهن في مواقع التواصل، الزي الذي اخترنه.

وسبق أن انتقدت الودعاني طريقة احتفال مواطناتها من المشهورات بـ“يوم التأسيس“ واختيارهن للزي والملابس.

وأوضحت نجلاء الودعاني في فيديو لها عبر حسابها على موقع ”سناب شات“ أن كافة المشهورات لجأن إلى طريقة احتفال واحدة وهي ارتداء البرقع.

وأضافت أنه ”من الأفضل التركيز على استعراض الملابس التراثية بدلا من الاكتفاء بالتصوير بالبرقع“.

وطالبت نجلاء الودعاني مواطناتها المشهورات بالابتكار في أزياء الاحتفال بيوم التأسيس، معلقة: ”خلوكم كريتييف ونغيير شوي“.

وأثنى متابعون كذلك على المشهورين عبدالرحمن السدحان ويارا النملة في اختيارهما للأزياء في ”يوم التأسيس“، معتبرين أنهما تمكنا كذلك من الاقتراب كثيرا من التقاليد الماضية.