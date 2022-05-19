ريهانا تُرزق بمولودها الأول من مغني الراب روكي

رزقت المغنية والممثلة ومصممة الأزياء ريهانا بمولودها الأول من مغني الراب الأمريكي آيساب روكي، بحسب ما ذكرت حسابات على موقع ”تويتر“.

وقال حساب ”هيئة المشاهير، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي: ”ريهانا ترزق بمولودها الأول من آيساب روكي“، وأرفقت التغريدة صورة للمغنية ريهانا المولودة في باربادوس.

وفي بداية عام 2020، عادت المغنية ريهانا إلى أحضان مغني الراب الأمريكي روكي، بعد أيام فقط من انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، الذي استمر على علاقته بها حوالي 3 سنوات من المواعدة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم ريهانا وروكي عاطفيا، ففي 2013 تم رصدهما معا وهما يستمتعان ببعضهما في مدينة نيويورك، لكن مغني الراب سارع إلى تهدئة أي شائعات عن علاقتهما، قائلا: ”أنا لا أنظر إليها هكذا“.

وعلى الصعيد العاطفي، ارتبطت المغنية ريهانا، في السنوات السابقة، عاطفيا بمغني الراب ترافيس سكوت، والمغنيين دريك وكريس براون، والممثل جوش هارتنيت، ولاعب البيسبول مات كيمب.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، انضمت المغنية ريهانا والمخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، مخرج السلسلة الشهيرة ”سيد الخواتم“ (Lord of the Rings)، في شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى قائمة المليارديرات لعام 2022، بحسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية.

ودخلت المغنية و“جاكسون“ للقائمة العام الجاري إلى جانب مغنين وممثلين آخرين، بمن فيهم المغني الأمريكي كانييه ويست، الزوج السابق لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان.

وأشارت المجلة إلى أن ريهانا جاءت في المركز 1729 وجاكسون في المرتبة 1929 في قائمة المليارديرات العالميين، لافتة إلى أن ثروة مغنية البوب تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار نتيجة نجاح شركة مستحضرات التجميل التي تملكها وهي ”فينتي بيوتي“.

وأوضحت ”فوربس“ أن الشركة التي تشارك ريهانا في ملكيتها مع شركة“ LVMH“ الفرنسية لبيع السلع الفاخرة، حققت إيرادات تجاوزت 550 مليون دولار عام 2020.

كما تمتلك المغنية حصة 30% في مجموعة ”Savage x Fenty lingerie“ التي جمعت أموالاً بقيمة مليار دولار في شهر شباط/فبراير 2021، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن المغنية ريهانا ”أصبحت أول ملياردير في باربادوس“.