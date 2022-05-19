رحيل الموسيقار اليوناني فانجيليس مؤلف موسيقى فيلم "عربات النار"

توفي الموسيقار اليوناني فانجيليس عن عمر يناهز 79 عاما، ونقلت وكالة أثينا للأنباء الإعلان عن مكتب محامين يمثلونه قال إنه توفي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، دون الإفصاح عن سبب الوفاة، وفقا لرويترز.

وفانجيليس مؤلف موسيقى فيلم ”عربات النار“ عام 1981 التي أصبحت من أكثر الموسيقات التصويرية للأفلام شعبية، والتي كان رائدا فيها مستخدما آلات موسيقية إلكترونية، وفاز عنها الفيلم بجائزة أوسكار.

كما حصل فانجيليس على جائزة الجولدن جلوب عن موسيقى فيلم غزو الفردوس عام 1992.

كما ألف الراحل الموسيقى التصويرية لفيلم (بليد رانر) الذي أخرجه ريدلي سكوت.

وقدم الموسيقار اليوناني العديد من الأعمال الفنية والموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية العالمية.

منذ نعومة أظافره عشق الموسيقار اليوناني الموسيقى، وبدأ التلحين في عمر الرابعة ويمكن تصنيفه كواحد من الموسيقيين القلائل في العالم الذين لم يأخذوا دروسا قط في كتابة النوتات الموسيقية، كما درس فانجيليس الرسم في معهد الفنون الجميلة في أثينا.

وقدم الموسيقار اليوناني أول ألبوماته منفردا باسم (الأرض) عام 1973، وكان قبل ذلك يعمل ضمن فرق فنية مثل فرقة (طفل أفروديت).

كما قام بتأليف موسيقى تصويرية لعدد من الأفلام التسجيلية، وبعد سنة 1973 انتقل إلى لندن وأخرج فيها عدة ألبومات مثل ألبوم: الجنة والجحيم عام 1975، وألبوم Albedo 0.39 عام 1976، وألبوم Spiral عام 1977، وألبوم الصين، وقد استعمل في هذا الألبوم آلات موسيقية آسيوية رغم أنه لم يذهب إلى الصين.

وفي منشور على تويتر، وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الراحل بأنه ”رائد في عالم الموسيقى الإلكترونية“.

وكتب قائلا: ”بدأ مشواره الطويل مع عربات النار، من هذا المنطلق سيرسل لنا دائما ألحانه“.

ولد الموسيقار اليوناني الراحل عام 1943، واهتم بالموسيقى منذ سنوات طفولته الأولى، ولم يتلق تعليما أو تدريبا رسميا على الموسيقى، وهو ما قال عنه فيما بعد إنه ساعده على إنقاذ حس الإبداع والابتكار لديه.

والموسيقار اليوناني فانجيليس هو أحد رواد ما يُعرف بموسيقى التأمل، وتقديرا لدوره الكبير في تأكيد هذا المفهوم، ووضع أُسس علمية لهذا الاتجاه في التلحين الموسيقي، أطلقت جمعية الفلك العالمية اسمه على أحد نجوم مجرتنا، فأصبح يُسمى بالنجم فانجيليس.