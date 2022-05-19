ليلى اسكندر تعلن انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان

أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد فترة من الغموض حول علاقتهما.

وجاء إعلان ليلى اسكندر ردا على سؤال إحدى متابعتها عن ظهورها وحدها وعدم ظهور زوجها معها كما اعتاد الجمهور منذ زواجهما، لتجيب ليلى اسكندر قائلة: ”سنغل يا قلبي مو متزوجة ولله الحمد.. انت وين زوجك؟“.

ولم تكشف اسكندر أي تفاصيل تخص انفصالها عن زوجها، ولم تجب على استفسارات متابعيها.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أثارت ليلى اسكندر، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مناوشات كلامية مع متابعات تغزلن بزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وتداولت آنذاك الحسابات المعنية بأخبار المشاهير جانبًا من تلك المناوشات، التي جاءت إثر نشر الفنانة صورة جديدة لزوجها، وُصفت بـ“الصادمة“، وتبين أنها من كواليس مسلسل ”رشاش“، حيث كان التعب ظاهرًا عليه بشدة.

إلا أن بعض التعليقات من متابعات ومعجبات بالفنان السعودي يعقوب، استفزت الفنانة ليلى، ما دفعها للرد عليهن.

لكن ردود الفنانة ليلى، أثارت استياء عدد من المتابعين الذين وجدوا في كلامها ”إساءة إلى نساء السعودية“.

وردت الفنانة عبر حسابها في ”سناب شات“ على الاتهامات التي طالتها، وقالت في أحد الردود: ”أتحداك توريني مسبة وحدة، انا مو تربيتي ولا أخلاقي أسب احد بس أي شخص يتعدى الحدود لازم يتحجم“.

يذكر أن يعقوب الفرحان، قد اعترف بزواجه من ليلى اسكندر عام 2015، بعد عامين من الزواج السري، وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، أنجبت الفنانة اللبنانية مولودا من زوجها السعودي، أسمته يوسف.