وفاة المخرج المصري عبدالرحمن الشافعي عن عمر 83 عامًا

أُعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة المخرج المسرحي عبدالرحمن الشافعي، عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أفاد الفنان المصري منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وقال الفنان منير مكرم في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”الدوام لله، جنازة المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعي من مسجد الحصري بعد صلاة الظهر“.

وأصدرت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الخامسة عشرة برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بيانًا نعت خلاله المخرج عبدالرحمن الشافعي.

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، في البيان إن ”المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعي من المخرجين الكبار الذين لهم بصمة كبيرة في المسرح المصري، وكان له اتجاه ومنهج خاص في المسرح الشعبي، وأيضًا إسهاماته الكبيرة في تأسيس فرقة النيل للآلات الشعبية والتابعة للثقافة الجماهيرية، وكانت تتسم بأنها تستلهم الموسيقى والتراث الشعبي وتقدمه من خلال رؤية فنية للمخرج عبدالرحمن الشافعي، وكان الشافعي أيضًا أول مدير لمسرح السامر“.

والجدير بالذكر أن المخرج المسرحى عبدالرحمن الشافعي، هو والد الفنان أحمد الشافعي، وهو من مواليد، العام 1939، بمحافظة الشرقية إحدى محافظات مصر.

وخطى أولى خطواته بالفن كهواية مارس من خلالها المسرح المدرسي، أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، حيث كون فرقة شعبية مسرحية قدمت عروضها في الموالد الشعبية بمحافظات مصر.

ودرس عبدالرحمن في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ليلتحق بعدها بشعبة المسرح العالمي، وفي العام 1963، اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية، العام 1960.

وأنشأ المخرج الراحل فرقة الغورى، وأخرج لها عددًا من الأعمال ،منها: ”ياسين وبهية“، و“آه يا ليل يا قمر“، و“أدهم الشرقاوي.

ويعد عبدالرحمن الشافعي أول مدير لفرقة مسرح السامر، في سبتمبر 1971، حيث أخرج للفرقة مجموعة من السير الشعبية، أهمها: على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح، كما حصل علي جائزة الدولة التشجيعية، العام 1985، عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات.