الإعلامية السعودية نصرة الحربي تخلع الحجاب أمام متابعيها على "سناب شات"

بعد أشهر على خلعها النقاب، فاجأت الإعلامية والممثلة السعودية نصرة الحربي متابعيها على ”سناب شات“ بخلعها الحجاب أمامهم، مشيرة إلى أنها غير محجبة في الأصل، وترتدي الحجاب على ”سناب شات“ فقط.

وبعد تعليق إحدى المتابعات لها: ”نفهم من هذا الفيديو أنه بكره بتخلعي الحجاب“، قرّرت نصرة خلع حجابها أمام متابعيها.

View this post on Instagram A post shared by ✨حساب الناقد الفني ✨ (@alna8ed)



وقالت نصرة الحربي عبر حسابها الرسمي على سناب شات: ”أنا إنسانة غير محجبة بالواقع، لكن كنت ألبسه على سناب علشان لا أستفز الرأي العام، ويهمني أنني أحترم الناس الذين يتابعونني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على حياتي الشخصية.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

ويأتي قرار الحربي بخلع الحجاب بعد فترة قليلة من خلعها للنقاب،حيث خرجت، في فبراير/ شباط الماضي، في مقاطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، مكتفية بحجابها دون ”نقاب“.

ولم تعلق نصرة الحربي، التي سبق وأعلنت أنها ارتدت ”النقاب“ عن قناعة، على تخليها عنه دون سابق إنذار.

وجاء إعلان نصرة الحربي عن تخليها عن النقاب، من خلال نشرها صورتها بحجاب، مشيرة إلى العام الجديد 2022.

وفي حين لم تكشف الإعلامية السعودية عن سبب تخليها عن نقابها، إلا أن متابعين رجحوا انفصالها عن زوجها، إذ راج عن مشهورات ارتداؤهن النقاب بسبب الزواج.

كما أعلنت نصرة الحربي ارتداءها النقاب بشكل كامل مع، مطلع العام 2019، وذلك في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تظهر بشخصها آنذاك.

وسبق أن شددت نصرة الحربي في تصريح لها أن نقابها لا علاقة له مطلقًا بزواجها، وكان قرارًا شخصيًا.

وعلقت الإعلامية السعودية: ”تنقبت قبل أن أتزوج، والزواج ليس له علاقة بالنقاب، وهذه حرية شخصية، ورجوعي للسوشيال ميديا بهذه الصورة لأن هذه هي الصورة التي أواجه بها الناس حتى في حياتي الخاصة“.

وجاء زفاف نصرة الحربي بعد مرور 3 أشهر على قرارها اعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

وقالت حينذاك: ”عن قناعة، وتوفيق من رب العالمين، أعلن أنني من اليوم وحتى آخر يوم في عمري لن أصور وأظهر وجهي، وحرمت وجهي على الكاميرات، وسأكتفي أن أكون خلف الكاميرات“.

واختفت ”الحربي“ بعد ذلك عن الظهور، قرابة 3 سنوات، لتكشف سر غيابها في برنامج ”سيدتي“ العام 2021، بالقول: ”حسيت أنني لازم آخذ بريك لأن الأحداث توالت ورا بعض، زواج وأمومة، وأخذت بريك طويلًا حتى مع نفسي“.

وتزوجت نصرة الحربي، في العام 2018، للمرة الثانية، إذ أعلنت آنذاك الخبر بشكل مفاجئ، فيما أقامت حفلًا محدودًا، في حين لم تكشف عن هوية زوجها، كما راج أن اسمه عبد الله خياط، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تستمر الإعلامية السعودية في زواجها الأول، الذي أرجعت سبب الطلاق فيه إلى غيرتها الشديدة على زوجها.