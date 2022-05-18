بسبب عدم حصوله على كامل أجره.. الشاب خالد يقاضي المنتج وليد منصور

أعلن المغني الجزائري الشاب خالد أنه قرر مقاضاة المنتج ومنظم الحفلات المصري وليد منصور؛ بسبب عدم دفع باقي مستحقاته عن حفل قدمه بأحد الفنادق المصرية نهاية العام الماضي.

وكشف الشاب خالد تفاصيل الأزمة في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ جاء فيه: ”بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي، بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق جي دبليو ماروت لصالح شركة النخيل وتم التعاقد مع شركة تالنت دبيلو أم للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور“.

وقال الشاب خالد إنه ”تمت إقامة الحفل من دون أن تتم محاسبتي ومن دون حصولي على أجري كاملًا المتفق عليه من المنتج والمسؤول عن تنظيم الحفل وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه، فلم يحول المبلغ المتبقي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى“.

وتابع: ”لذا قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، فقد تم التواصل مع مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وليد منصور، بعدما تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية دون جدوى، حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا والله الموفق والمستعان“.

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وكان الشاب خالد قد تعرض مؤخرا لحظر إعلان قدمه لإحدى الشركات المصرية بمشاركة الفنان المصري محمد منير، في رمضان الماضي؛ بسبب تهمة سرقة اللحن من أغنية للملحن المصري محمد رحيم.

وأعلن الملحن المصري محمد رحيم آنذاك سرقة أحد ألحانه بالأغنية التي قدمها الفنان المصري محمد منير بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد في الإعلان، معلنا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بسرقة مجهوده.

وقال بعد ذلك: ”الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن“.