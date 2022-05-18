"ريان جيلر" يهاجم عبدالرحمن المطيري بعد فيديو زفاف والده

هاجم المشهور السعودي ريان جيلر، مواطنه المشهور عبدالرحمن المطيري، منتقدا قيامه بتزويجه والده على والدته، مؤكدا أنه ”آخر رجل سيفكر فيه لو كان أنثى“.

جاء ذلك خلال رد ”جيلر“ عبر حسابه في ”سناب شات“، على تساؤل أحد متابعيه حول رأيه في ”قيام المطيري بتزويج والده على والدته“.

وزعم أنه ”لم يسمع به من قبل إلا بعد قصة زفاف والده“، مشددا على أنه ”لو كان بنتا وكان المطيري آخر رجل لفرّ منه هاربا“، على حد تعبيره.

وعلق في معرض رده: ”أولا ما عرفته إلا من بعد ما شفت هذا الموضوع، ثانيا لوني كنت بنت وخليت الدنيا من جميع الرجال ووجد فيها عبدالرحمن المطيري لإني ما تجوزته، الفرار الفرار وهذا رايي وحر فيه وبكيفي“.

وكان المطيري قد أثار جدلا بين متابعين قبل عدة أيام، عقب توثيقه بصور ومقاطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ حفل زفاف والده على فتاة مسلمة من أذربيجان.

ونشر المشهور السعودي جانبا من حفل الزفاف الذي أقيم في أذربيجان، بحضور والد العروس وشقيقها، وعدد من الرجال الذين حرص معظمهم على ارتداء الزي السعودي، في أجواء احتفالية رافقها ترديد أهازيج وأغانٍ تراثية سعودية خاصة بحفلات الزفاف.

وذكر أنه ”سعى لتزويج والده نزولا عند رغبته“، مؤكدا أنهم ”أسرة متآلفة وعلى قلب واحد، وأن والدته وزوجات والده الأخريات وافقن على هذا الزواج“.

وأبدى ”عبدالرحمن“ وأشقاؤه، سعادتهم بزواج والدهم، كما وثق بالصور لحظة تقديم والده ظرفا لوالدة العروس هدية لها دون الكشف عن ماهية الهدية، كما قدم بعض الحضور هدايا للعريس بهذا الزواج.

وأجرى المطيري، أثناء الحفل اتصالا مع والدته وزوجة والده الأخرى، اللتين باركتا هذا الزواج وأكدتا موافقتهما عليه.

وقالت والدته، خلال الاتصال الهاتفي، إنها ”كانت تتمنى لو كانت موجودة لمشاركتهم الاحتفال، وتعهدت بتقديم هدية لزوجها“، ما دفع والد عبد الرحمن للتعهد لها ولزوجته الأخرى برحلة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وتعرض المطيري، لانتقادات لتبريره زواج والده، وأبدوا تعاطفهم مع والدته مشككين بحقيقة موافقتها على هذا الزواج.

واتهم البعض المشهور السعودي بـ“الترويج للتعدد وتدمير البيوت“، وفق وصفهم، في حين شكك البعض بحقيقة هذا الزواج.

وحرص عبد الرحمن المطيري، على تأكيده في أكثر من منشور أن والدته وافقت على هذا الزواج وأنه حريص على بر والده ووالدته، وأن أمر التعدد في عائلتهم طبيعي ومناسب ولا يعترض عليه أحد.