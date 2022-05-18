فيصل الشريف: الرقابة الدرامية لها دور إيجابي بالمجتمع الخليجي

قال الفنان السعودي الشاب فيصل الشريف إن ”الرقابة على الأعمال الدرامية لها دور تقييمي مهم في الفن الخليجي، وكذلك لها تأثير إيجابي على مجتمعنا“، على حد تعبيره.

وأوضح أن ”الدراما الخليجية تحتاج إلى أكثر من خطوة لتصل إلى الاحتراف مع وجود الكفاءات، حيث ينقصنا الاحتراف في النصوص، والدعم المادي الضخم، حتى نصل إلى العالم العربي برمته“.

وبخصوص التجارب الفنية الشبابية في الدراما الخليجية قال الفنان: ”هذه التجارب تساعد بشكل كبير في تطور الدراما، ولكن هذا يعتمد على اختيار الأدوار المناسبة وتطوير أدوات الفنانين“.

وتحدث فيصل الشريف، في لقاء مع ”إرم نيوز“، عن ظهوره الأول في الدراما الكويتية من خلال دوره في مسلسل ”نوح العين“، الذي عُرض في موسم رمضان المنصرم.

وتابع: ”أعتبر نفسي محظوظاً جداً، خاصة حينما أكون بين نجوم كبار أمثال محمد المنصور، وحسين المنصور، والمخرج مصطفى رشيد، الذين كان تعاونهم معي راقياً جداً، إلا أنه كان مخيفاً في الوقت نفسه، لذا تعلمت منهم الكثير“.

وأوضح أن ”شخصيتي في مسلسل (نوح العين) تم اختيارها بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعل تركيزي منصباً على العمل بمجهود أكبر وذلك بتوجيهات المخرج مصطفى رشيد والفنان حسين المنصور“.

وعن ردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور، قال فيصل الشريف ”لمست النجاح في كره الناس لشخصية غانم، لأنها كانت شخصية مستفزة وتعاني من صراعات قوية بين غانم وسبت، الذي كان يؤدي دوره الفنان إبراهيم بيراوي“.

وكشف فيصل عن أعماله المقبلة واستعداده لعمل درامي من المفترض أن يتم تصويره الشهر المقبل، حيث سيؤدي من خلاله دوراً معاكساً لشخصية ”غانم“ في ”نوح العين“، بحسب تصريحاته.

ومسلسل ”نوح العين“ عمل تلفزيوني كويتي، من تأليف جمال الصقر، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة كل من محمد المنصور وحسين المنصور وعلي جمعة وهدى الخطيب وعبد الله ملك ومحمد جابر.

ويجسد المسلسل الصراع بين الخير والشر، لتنشأ الحكايات، حيث قصة النوخذة عمران المتسلط الذي لا يجد من يقف أمامه، ويتطلع إلى إنجاب وريث له، والشقيق الذي يتولى رعاية شقيقته، وهناك ذلك الثري الأناني الذي لا يستهويه شيء في الحياة إلا نفسه وكثرة الزواج.

وفيصل الشريف سعودي الجنسية درس فترة الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد للكويت ويعيش بها، وعمل في تجارة والده وتجارته الخاصة في السيارات، قبل أن يحترف التمثيل ومسلسل ”نوح العين“ أول أعماله الفنية.