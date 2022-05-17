يعقوب بوشهري يتحدث عن فترة سجنه ويؤكد مسامحته للمسيئين

خرج مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ للحديث عن ظروف سجنه الذي استمر لمدة أسبوع على خلفية قضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

وقال المشهور الكويتي في أول فيديو ظهر به عبر حسابه الذي أُغلق طيلة فترة سجنه، إنه ”أمضى 7 أيام في السجن الانفرادي ولم يكن يعلم ما الذي يجري خارج السجن، وكان ينتابه شعور بالقهر ما جعله يعقد النية على مقاضاة كل من أساء إليه“.

وأضاف المشهور الشاب الذي أخلي سبيله يوم الاثنين، بأن ”كمية الحب والاتصالات والمساندة التي شاهدها من إخوته وأصدقائه والمحيطين به عقب خروجه من السجن جعلته ينسى ما عقد النية عليه، معلناً مسامحته لكل من أساء إليه بالكلام أو الظن“.

وأشار بوشهري الذي بدا مسروراً للغاية بأن ”القضية نسبة وتناسب وأن الفارق بين المحبين والمسيئين كبيرة جداً وأنه ينظر إلى المحبين وهم الأكثر“.

#يعقوب_بوشهري لكل من أساء له :

أنا مسامحك pic.twitter.com/YlsfQ6wQLO — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 17, 2022

وكشف بوشهري عن تفاصيل طريفة له أثناء فترة سجنه الانفرادي، حيث قال إنه ”تخيل نفسه في بث مباشر على (سناب شات) لبث إعلانات وبدأ بالإعلان فعلاً وكأنما الإعلان حقيقي ومباشر، ما دفع أحد الحراس للدخول إليه والاستفسار عما يقوم به ليخبره بأنه كان يبث إعلانا حتى لا يفقد مهاراته“.

واستعرض بوشهري خلال الفيديو الذي بثه على أنغام أغنية ”ولهان“ للفنان راشد الماجد، باقات الورد والهدايا التي وصلته منذ خروجه من السجن لتهنئته.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الدكتور حسين العبدالله.

وأكد المحامي العبدالله حضوره التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلا ”لم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك“.

وكانت النيابة قد أمرت الأسبوع الماضي، بحبس بوشهري وشخصين آخرين (مواطن ومقيم فلبيني) تم ضبطهم على اليخت، للتحقيق معهم في القضية.

#يعقوب_بوشهري يعلن تنازله عن مقاضاة المسيئين له بمواقع التواصل pic.twitter.com/zcDVt92avC — خاص الكويت (@BreakingQ81) May 17, 2022

وذكرت حسابات إخبارية في وقت سابق، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على يعقوب بوشهري، الثلاثاء الماضي، في مطار الكويت فور عودته من العاصمة لندن، بناءً على أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية التحقيقات الجارية في القضية.

وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت، قبل قرابة أسبوعين، في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وخرج بوشهري بمقطع فيديو عبر حسابه على ”سناب شات“ للتعليق على القضية منذ بدايتها، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدًا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن ”الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقًا، وأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر“، لافتًا إلى أنه ”واثق من نفسه، ويعلم ما لديه جيدًا“.

وأشار المشهور الكويتي حينها إلى أنه ”لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه“.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي بدأت، في منتصف العام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه.