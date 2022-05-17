أمل الأنصاري تنفي أنباء اعتزال شقيقتها فاطمة

نفت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري أنباء تداولتها حسابات معنية بأخبار المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة باعتزال شقيقتها فاطمة.

واستنكرت أمل، في ردها على متابعة عبر حسابها في ”سناب شات“، تداول مثل هذه الشائعة، مؤكدة أنها ”ليست صحيحة“، ومشددة على ضرورة أخذ الأخبار منهن فقط، مطالبة بالتوقف عن تداول الشائعات.

وكانت متابعة هنأت أمل باعتزال شقيقتها فاطمة الأنصاري، ملمحة إلى أمنيتها في اعتزال أمل كذلك؛ ما دفع أمل لنفي خبر الاعتزال.

وكتبت الأنصاري في ردها على المتابعة ”وش مبروك عليه حبيبتي! جميع ما ورد غير صحيح، هل سمعتوا أحد فينا؟ يا ليت يا حبيبتي تخفون علينا ضغط وبلاش تأليف مواضيع لأنه فعلا تعبنا“.

ورغم النفي لم تكشف أمل الأنصاري عن سبب توقف شقيقتها فاطمة عن النشر في حسابها في ”سناب شات“، بينما لم تعلق شقيقتهما مريم الأنصاري التي تم تداول الشائعة باسمها على ما تم تداوله.

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وكانت أنباء تم تداولها في مواقع التواصل عن اعتزال فاطمة الأنصاري بشكل مفاجئ.

كما تداول رواد مواقع التواصل محادثات منسوبة جاء فيها أن شقيقتي فاطمة حاولتا إقناعها بالتراجع عن قرارها هذا، إلا أنها رفضت وأصرت عليه، دون الكشف عن أسبابه.

وغابت فاطمة الأنصاري بالفعل عن حسابها في ”سناب شات“، وبحسب متابعين فإنها غائبة عن الحساب منذ أيام.

يذكر أن فاطمة الأنصاري كانت متزوجة من المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، إذ عُقد قرانهما منتصف العام الماضي، ولم يستمر زواجهما طويلا، إذ أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انفصالها رسميّا عنه دون كشف الأسباب.

وفي آذار/ مارس الماضي، خرجت مريم الأنصاري للتعليق على معلومات تناقلتها حسابات معنية بأخبار المشاهير، زعمت خطوبة فاطمة على مواطنها سلطان المحيسن مدير الشركة العالمية للدعاية والإعلان ونجل المخرج عبدالله المحيسن المستشار في الديوان الملكي السعودي.

ونفت مريم تلك الأنباء ووصفتها بأنها ”خرابيط“ و“تأليف“، مطالبة مَن يتداولون هذه الأنباء بالتوقف عن ذلك.

وكانت فاطمة ظهرت برفقة شقيقتيها مطلع الشهر الجاري في حفل المطربة أحلام في البحرين، الذي أقيم على مسرح الدانة البحريني بمناسبة عيد الفطر.

ووثقت الشقيقات السعوديات آنذاك تفاصيل الرحلة من المملكة العربية السعودية إلى البحرين لحضور حفل المطربة أحلام.