رغم اعتزاله.. الفنان المصري توفيق عبدالحميد يستعد لعمل مسرحي

أعلن الفنان المصري توفيق عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، استعداده للمشاركة في عمل مسرحي ”كبير“ على خشبة المسرح القومي، وفقاً لتعبيره.

ورغم إعلانه الاعتزال مؤخراً، قال عبد الحميد إن العمل لمواطنه المخرج ناصر عبد المنعم.

وأوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي. دعواتكم“.

وأضاف عبد الحميد: ”والله ربنا بييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال بحبكم“.

كما كشف الفنان المصري عن تعرضه لوعكة صحية، قائلا: ”الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس فيه أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة“.

وتابع الفنان المصري: ”أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم“.

وكان عبد الحميد قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، عزمه اعتزال التمثيل بشكل نهائي، وذلك عبر منشور على موقع ”فيسبوك“، إلّا أنه عاد وحذفه في وقت لاحق.

وعاد الممثل المصري، للكشف عن سبب قراره المفاجئ باعتزاله التمثيل نهائياً عقب انتهاء تصوير مسلسله “يوتيرن” الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وكتب عبد الحميد، عبر “فيسبوك”، عقب مرور ساعة من نشره قرار اعتزاله، قائلاً إن سبب الاعتزال هو ظروفه الصحية وليس لأحد من قريب أو بعيد سبب في قراره.

وطالب الفنان المصري الجميع بضرورة احترام رغبته في عدم الحديث عن أي تفاصيل أخرى تخص قراره.

وحول تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب الفنانة المصرية ريهام حجاج بطلة المسلسل الذي شارك فيه أخيرا، بقرار اعتزاله الفن، أكد الفنان المصري توفيق عبد الحميد في منشور آخر، عدم وجود أية خلافات مع حجاج مشدداً على أنها ليس لها علاقة بقراره وأنه يعتبرها مثل ابنته.

وقال عبد الحميد: ”علاقتي بريهام حجاج طيبة جدا وهي فعلا بمثابة ابنتي، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام“.

وكان الفنان المصري، قد عاد إلى الدراما من جديد بعد غياب استمر 11 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”يوتيرن“ الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.