يحي الفخراني عن "البوركيني": مخجل ويظهر أكثر مما يخفي

أثار الفنان المصري وعضو مجلس الشيوخ المصري يحيى الفخراني الجدل، الإثنين، بتصريحاته عن المايوه البوركيني أو ما يسمي بـ المايوه ”الشرعي“، والذي وصفه بـ المخجل.

وقال يحيى الفخراني خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية: “ المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة“.

وأضاف الفخراني: ”زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا“.

وقررت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، الإثنين متابعة ملف البوركيني (لباس البحر المخصص للسيدات والمعروف باسم المايوه الشرعي) على مدار الصيف، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة، وذلك بسبب الأزمة التي تثار كل عام حول منع مرتديات البوركيني من السباحة في بعض القرى السياحية.

وتعرض الفنان يحيى الفخراني مؤخرا لشائعة وفاته، حيث تصدر اسم الفخراني محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مغردون أن يحيى الفخراني مريض منذ فترة، ولذلك لم يشارك بالموسم الرمضاني الماضي.

ونفت حينها الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ خبر الوفاة، مشيرة إلى أن ما نشر حول وفاة الفنان يحيى الفخراني ما هي إلا شائعات مغرضة، اعتاد نجوم الفن على التعرض لها خلال السنوات الماضية مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت عنبر أن الفنان يحيى الفخراني يتمتع بصحة جيدة، وهو متواجد في منزله برفقة أسرته ويعيش حياة هادئة.

جدير بالذكر أن الفنان يحيى الفخراني قد غاب عن الماراثون الرمضاني 2022، بعدما شارك في الموسم 2021 بمسلسل ”نجيب زاهي زركش“، وحقق خلاله نجاحا واسعا كعادة أعماله التي تميز بها خلال تاريخه الفني الطويل.

والمسلسل قام ببطولته أنوشكا ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وآخرون والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.