منصور المنصور: الدراما الخليجية تتفوق على السورية بالانتشار

قال المنتج والفنان الكويتي منصور المنصور إن ”الدراما الخليجية منتشرة أكثر من الدراما السورية في الوطن العربي، ولكن يعتقد البعض أن العكس هو الصحيح؛ بسبب وجود أعمال تاريخية باللغة العربية الفصحى، وأغلب الممثلين المشاركين فيها من سوريا“.

وأشار إلى أن ”ندرة الأعمال السينمائية في الخليج سببها قلة الإنتاج ودور العرض.. فمثلا ميزانية فيلم سينمائي في مصر توازي ميزانية عمل درامي في الخليج“، على حد قوله.

وأضاف منصور المنصور، لـ“إرم نيوز“: ”من الصعب المقارنة بيننا وبين مصر في الصناعة السينمائية على نطاق الوطن العربي، فنحن نتحدث عن مصر التي عرضت أول عمل سينمائي في أربعينات القرن الماضي“.

وتابع: ”الجميع تعلم من الدرما المصرية.. و(هوليوود الخليج) هي الكويت التي صنعت المسرح والدراما والفن من خلال مصر“.

وتابع منصور المنصور، الذي أنتج مسلسل ”نوح العين“: ”نرجو أن تكون لدينا صناعة سينمائية حقيقية في الخليج العربي“.

وتحدث عن خطوته الإنتاجية للعام المقبل بعد العمل الدرامي ”نوح العين“، قائلا: ”أعمال رمضان تتطلب مجهودا وتحضيرا كبيرين، ولكن لدينا نص نعمل عليه الآن اسمه (كنّا أهل)“.

وأضاف: ”نحضر للعمل الجديد، والتصوير سيكون الشهر المقبل، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، وهو من إخراج مصطفى رشيد، وبطولة محمد المنصور وحسين المنصور، مع أسماء ستفاجئ الجمهور“.

وكشف عن طموح إنتاج شركته ”7 ستايل“ لإنتاج أعمال سينمائية: ”لدينا نصان سينمائيان سيريان النور قريبا بإذن الله، فالنية موجودة وهذا أحد طموحات الشركة وهدف رئيسي لنا“.

ونوه إلى أن ”ما ينقصنا هو إنتاج عالٍ حتى ننافس مصر في هذا المجال، وكلما كان الإنتاج جيدا فهذا سيساعدنا على الانتشار، ولكن اللهجة الخليجية صعبة عند المتلقي العربي“.

وختم منصور المنصور حديثه مع ”إرم نيوز“ قائلا: ”نريد تسهيلات من الحكومة، ودعم من الدولة حتى تكون العملية أسهل“.

ومنصور حسين المنصور، 35 عاما، ممثل ومخرج كويتي من عائلة فنية رائدة، فوالده هو الممثل حسين المنصور، وأعمامه هم الممثلون محمد المنصور، ومنصور المنصور، والمخرج عبد العزيز المنصور، حيث تمتلك العائلة شركة ”سفن ستايل“ للإنتاج الفني والتي أنتجت أعمالا درامية ومسرحية في الكويت والخليج.