فاطمة الأنصاري تثير جدلا بعد أنباء اعتزالها "سناب شات"

تداولت حسابات معنية بأخبار المشاهير خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن اتخاذ خبيرة التجميل والمشهورة السعودية فاطمة الأنصاري، قرارا بالابتعاد عن تطبيق ”سناب شات“ واعتزاله بشكل مفاجئ.

وأفادت الحسابات التي تداولت منشورات ومحادثات منسوبة لـ“مريم الأنصاري“ شقيقة فاطمة، بأن الأخيرة قررت اعتزال تطبيق سناب شات، الذي يحرص المشاهير على توثيق يومياتهم واهتماماتهم فيه إضافة إلى تقديم الإعلانات من خلاله بشكل متواصل.

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وأشارت تلك المحادثات ،التي لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، إلى أن ”شقيقات فاطمة حاولن إقناعها بالتراجع عن قرارها هذا، إلا أنها رفضت وأصرت عليه، دون الكشف عن أسبابه“.

ولم تتضح حقيقة تلك الأنباء التي تم تداولها بكثرة تزامنًا مع غياب فاطمة عن حسابها على ”سناب شات“، إذ أفاد بعض النشطاء بأنها غائبة عن حسابها على تطبيق ”سناب شات“ منذ أيام.

ورغم عدم تأكيد أو نفي تلك الأنباء حتى اللحظة من قبل فاطمة، فقد تفاعل نشطاء كثر معها، وسط تخمينات حول دوافع هذا القرار المفاجئ.

وثمَّة مَن زعم بأن ”يكون سبب قرارها هذا عزمها الزواج، فيما شكك البعض بالقرار واعتبروه أسلوبًا لجذب المتابعين، إلا أن آخرين توقعوا أن يكون ابتعادها مؤقتًا لأخذ فترة استراحة بعيدًا عن الأضواء وعن منصات التواصل الاجتماعي“.

يذكر أن فاطمة الأنصاري كانت متزوجة من المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، إذ عُقد قرانهما منتصف العام الماضي، ولم يستمر زواجهما طويلا، إذ أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انفصالها رسميّا عنه دون كشف الأسباب.

وفي آذار/ مارس الماضي، خرجت مريم الأنصاري للتعليق على معلومات تناقلتها حسابات معنية بأخبار المشاهير، زعمت خطوبة فاطمة على مواطنها سلطان المحيسن مدير الشركة العالمية للدعاية والإعلان ونجل المخرج عبدالله المحيسن المستشار في الديوان الملكي السعودي.

ونفت مريم تلك الأنباء ووصفتها بأنها ”خرابيط“ و“تأليف“، مطالبة مَن يتداولون هذه الأنباء بالتوقف عن ذلك.

وقالت مريم في معرض حديثها عبر مقطع فيديو بثته في حسابها على ”سناب شات“ ”اللي يسألوني هذا صدق ولا مو صدق، تخربطون، وش هالتأليف دعوا الخلق للخالق وبس“.

وكانت فاطمة ظهرت برفقة شقيقاتها مطلع الشهر الجاري في حفل المطربة أحلام في البحرين، الذي أقيم على مسرح الدانة البحريني بمناسبة عيد الفطر.

ووثقت الشقيقات السعوديات آنذاك تفاصيل الرحلة من المملكة العربية السعودية إلى البحرين لحضور حفل المطربة أحلام.