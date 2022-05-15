للسماح له بالغناء.. حسن شاكوش يعتذر من الجمهور المصري

قدم مطرب المهرجانات المصري الموقوف عن الغناء في مصر حسن شاكوش الاعتذار للشعب المصري ونقابة الموسيقيين على ما بدر منه من خطأ في حق الجمهور المصري، مطالبا بالسماح له بالغناء داخل مصر.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر قد قررت وقف حسن شاكوش عن الغناء في مصر بشكل نهائي على خلفية خلافه مع مواطنه المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك بسبب العديد من الألفاظ الخارجة التي تفوه بها، والتي اعتبرتها النقابة إساءة إلى الجمهور المصري.

وقال حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”على مسؤوليتي“ الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويعرض عبر شاشة ”صدى البلد“ المصرية: ”أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، وأنا عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء ليه“.

وقدم شاكوش الاعتذار للفنان هاني شاكر نقيب الممثلين قائلا: ”بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح اللي هيقولولي عليه، والتزم بضوابط النقابة“.

وتابع: ”وغصب عني دي كانت مشكلة، واتعلّمت، واتوقّفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى (النقابة) تبص في الالتماس بتاعي، أنا ابنكم وغلطت وبتأسف على غلطي“.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين، قد أجرت تحقيقا مع كل من حسن شاكوش، ورضا البحراوي، من خلال اللجنة المشكلة للتحقيق معهما فيما بدر منهما من تجاوزات وصلت حد السب والقذف بإحدى الحفلات.

ومن جانبه أكد المطرب حسن شاكوش خلال التحقيق، أنه لم يقصد توجيه الإهانة إلى قطاع عازفي الإيقاع.

وأكدت النقابة، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق، وتأتي مثل هذه الممارسات من بعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كل الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم، ليصدر قرار بوقف رضا البحراوي شهرا عن الغناء، ووقف شاكوش مدى الحياة.

يذكر أن شاكوش، قال في تصريحات صحفية، عقب التحقيق معه في النقابة، إنه لم يكن يقصد الإساءة للإيقاعيين، وقدم اعتذارا لهم عما حدث، مؤكدا أنها أول مرة يخطئ فيها في حق زميل له، طالبا قبول اعتذاره.

كما أشار شاكوش، إلى أنه راض عن نتيجة التحقيق الذي جرى معه مهما كانت نتيجته.