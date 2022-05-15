وفاة الفنان السوري ناصر وردياني

توفي الفنان السوري ناصر وردياني، يوم الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلن تلفزيون سوريا على صفحته عبر ”فيسبوك“.

ونعت نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق، الفنان الراحل، وأعلنت عن إقامة صلاة الجنازة بمسجد ”الصديق الجميلية“ في حلب ظهر يوم الأحد.

وكتب محمد الوردياني، ابن الراحل في تدوينة على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله تعالى وحده.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ناصر وردياني اللهم اغفر له وارحمه“.

وأضاف: ”لله ما أعطى ولله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا“.

وكتب الفنان السوري قاسم ملحو عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”الفنان ناصر الوردياني في كنف الله. توفي يوم ولادته. رحمة على روحك ناصر“.

كما نعته الفنانة أمانه والي، التي كتبت: ”رحم الله روحه، وعوضه بالجنة، إنسان طاهر شريف عطوف“.

وكان وردياني قد نشر مطلع أيار/ مايو الجاري، ”رسالة عتاب“ أعلن فيها عن مرضه، وكتب فيها: ”شكرا لكل من يعتبرني صديقهم ويغضب مني لأسباب تافهة لأنني لم أسأل عنهم، لهم موضوع يعتبر طبيعيا، وبينما أعاني منذ أكثر من شهر ونصف من المرض، فهو سبب قصوري معهم، ومع ذلك لم يكلف أحد عناء السؤال، شكرا .. شكرا. لكل الكبار“.

وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب السورية، وبدأ مشواره الفني في 1968، وقدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.

ومن أبرز أعماله التليفزيونية: ”باب الحارة، بروكار، الحرملك، الإمام، وردة شامية، العراب، دومينو، زوال، الحسن والحسين، أبو جعفر المنصور، إخوة التراب والزير سالم وسيرة آل الجلالي وخان الحرير“ وغيرها.

وآخر عمل عرض على الشاشات لوردياني هو مسلسل ”فتح الأندلس“ الذي عرض في نيسان/ أبريل الماضي، ويروي قصة القائد المسلم طارق بن زياد وفتوحاته الكبيرة في مدن طنجة وسبت وطليطلة وصولًا لفتح الأندلس.

وناصر وردياني هو شقيق الفنان رياض وردياني الذي توفي بعد صراع مع المرض في 2017 خلال تواجده في كندا عن 65 عامًا.

والفنان الراحل متزوج ولديه 4 أبناء.