أنغام تخضع لجراحة في الكتف

خضعت الفنانة المصرية أنغام السبت، لجراحة في الكتف الأيمن.

ونشرت راندا رياض مديرة أعمال أنغام صورة لها وهي ترتدي زي العمليات، ومستلقية على سرير داخل المستشفى.

وظهرت أنغام في الصورة وهي تضع حاملا لذراعها الأيمن، كما تظهر ضمادة على كتفها.

وعلقت راندا رياض على الصورة التي نشرتها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قائلة: ”ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا“.

وكشفت رياض تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها أنغام قائلة: ”أجرت النجمة أنغام صباح اليوم جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى، إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف“.

وأضافت: «وتحملت أنغام الآلام خلال طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة، مع الجراح المصري العالمي دكتور هاني الطير“.

وتابعت «وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وهي الآن بحالة صحية مستقرة، بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بفترة نقاهة تستمر لمدة 6 أسابيع، تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي».

وحققت الفنانة أنغام خلال الأيام الماضية نجاحا كبيرا بأغنيتها الأخيرة ”لوحة باهتة“، حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على منصات الأغاني، محققة ملايين المشاهدات بعد ساعات من طرحها.

أغنية ”لوحة باهتة“ من كلمات نادر عبدالله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها ”حالة خاصة جدًا“، حيث كتب لها أغنية ”يا ريتك فاهمنى“، والتي أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.