بعد إهانته.. عدنان العودة يرد على طلال مارديني

رد الكاتب والسيناريست السوري عدنان العودة على إساءة الفنان طلال مارديني له ووصفه بالسكير المتسكع، مشيرا إلى أن رداءة الدراما في الفترة الحالية هو السبب فيها.

وكان عدنان العودة قد صرح بأن طلال مارديني أحد أسباب رداءة الدراما السورية في الفترة الراهنة، وذلك بسبب امتهانه للكتابة؛ مما دفع مارديني للرد عليه ووصفه بالسكير المتسكع.

وكتب عدنان العودة منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، رد خلاله على إساءة مارديني قائلا: “ طلال مارديني وصفني بالشاعر والكاتب والسكير والمتسكع، حقيقة أعترف أني كاتب وشاعر وأشرب وأتسكع في بلاد الله الواسعة، فكل هذه ليست عيوبا يا بوكوفسكي المقامات“.

وأضاف الكاتب السوري: ”كل ما قلته إن هذا الزمن الرديء من الدراما يتمثل في نتاجك، ولا يعنيني فيما إذا كنت تشرب حليبا بالشاي أو شايا بالنعنع، وتلتزم فيلتك من الصباح إلى المساء وتقيم الشفع والوتر، فذاك شأنك هذا لن يغير من حقيقة الأمر شيئًا نتاجنا مباح لرأي الجميع ونتاجك رديء، وما بدها لا حليب نور ولا قرباط يا صويحبي“.

ويأتي رد عدنان العودة بسبب منشور كتبه طلال مارديني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه: ”يا حبيبي يا شاعر يا سكير يا متسكع الدنيا مقامات، ولازم تعرف إنه كل شي عند الله مكتوب، إذا كان هاد زمني متل ما اتفضلت ومو زمنك بيكون الله هيك راد مو أنا وبيجوز لأن الله بيعطي الناس المنيحة“.

وتابع طلال مارديني موجها حديثه إلى عدنان العودة: ”أنت خليك بالكاس تبعك وتركني بحالي حتى ما يطلع حليب النوّر، وعفكرة أنا كنت بحترمك بس إنت عم تقلل من احترامك وشكرا“.

وفي العام الماضي، تعرض عدنان العودة لانتقادات حادة بسبب منشور كتبه عبر حسابه على ”فيسبوك“ تحدث خلاله عن صديقه المخرج الراحل حاتم علي بعد وفاته بساعات.

وجاء في المنشور الذي كتبه ”العودة“: ”بالمناسبة انتهى عزاء حاتم علي صديقنا وحبيبنا، في موته نذكر محاسنه طبعا وهذا واجبنا كأصدقاء، أما عن نذالاته وسفالاته فتعد ولا تخلص وسنكتمها، حاتم لم يكن قديسًا عندي، أعرفه بعبقريته وطهرانيته، وندالته التي تخجل فعلًا، وكلنا كذلك“.

وأضاف: ”خلص السيرك تبع الفيسبوك، بالنسبة لي فقدت شريكًا جميلًا جدًا، وحقيقيًا بما له وبما عليه“، واستشهد بموقف حدث من الراحل تجاه هاني السعدي الذي لم يأخذ مكافأته المادية منه بعد التعاون معه في مسلسل ”صراع على الرمال“، وكانت قيمتها تقدر بمئة ألف دولار. وإثر الهجوم الشديد الذي تعرض له العودة، قام بحذف المنشورات من صفحته.