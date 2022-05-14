هند صبري: السينما العربية تظلم المرأة

قالت الفنانة التونسية هند صبري أن هناك ظلما بالسينما العربية للمرأة، يتمثل في أن الفنانات يحصلن على أجر أقل من الرجال، حتى وإن كان في نفس المستوى الفني.

وأضافت هند صبري خلال حوار أجرته مع مجلة “ Enigma“: ”لدي مسؤولية ألا أخذل النساء اللاتي يتطلعن إليّ، لا نريد إبعاد الرجال، هذا آخر شيء نريده، نريد العمل معا، المسألة متعلقة بالمساواة في الأجر، المرأة في كل مجال تحصل على أجر أقل من الرجل وهذا ليس سرا، أنا أمتلك منصة وأقول بصوت عال أن هذا ليس عدلا“.

واستكملت حديثها عن الظلم الذي تتعرض له السيدات في السينما العربية قائلة: ”بعض النساء في الأفلام في أغلب الأحيان مجرد ملحق لمشاركتهن في التمثيل من الذكور، ولكن في بعض الأحيان يتوجب عليك القيام بهذه الأدوار لأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح، فهي نقطة انطلاق ضرورية لمتابعة المهنة كممثلة“.

وتحدثت عن خطواتها الأولى في الفن قائلة: ”كنت محظوظة، لم يكن لدي الوجه اللطيف الجميل الذي كان يمثل في الصورة النمطية معيارا لأخذ الدور، لكنني استطعت الحصول على أدوار الشابات في الأيام الأولى من مسيرتي وكان ذلك نعمة لأنها تعني أنني حصلت على أدوار أكثر جدية في وقت مبكر نسبيا“.

وتولت الفنانة هند صبري الرئاسة الشرفية لمهرجان ”قابس سينما فن“ الذي اختتم فعالياته الخميس.

وعلقت الفنانة التونسية هند صبري على مشاركتها بالمهرجان خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قالت فيها: ”لقائي السنوي مع جمهور قابس السينمائي، الذي يزداد كل عام.. فخورة بهذا المهرجان الذي رأيته يولد وأتشارك في حبه اليوم مع جمهور عريض من المنطقة، هذا كان حلمنا واليوم بكم يتحقق“.

ويُعد مهرجان ”قابس سينما فن“ تظاهرة طموحة ترعاها النجمة السينمائية التونسية ابنة المنطقة هند صبري، ويسلط المهرجان الضوء على محافظة قابس التونسية الثرية بمخزونها التراثي لاستعادة مجدها الثقافي، حيث كانت قبل عقود وجهة للتظاهرات الثقافية الكبرى واللقاءات الفكرية التي لقى حضورا جماهيريا.

وانتظمت الدورة الرابعة لمهرجان قابس السينمائي بعد غياب لسنتين بسبب جائحة ”كورونا“.