هجوم لاذع يطال فجر السعيد بعد رفعها الحذاء في برنامجها

شنَ مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعا ضد الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، عقب ظهورها رافعةً الحذاء في أحد برامجها وتلويحها به وإبداء رغبتها برميه على سيدة لم تكشف عن هويتها.

ونشرت السعيد، مقطع الفيديو المجتزأ من حلقة سابقة لأحد برامجها، حيث ظهرت وهي رافعة الحذاء، معلنةً رغبتها باستعماله ورميه على سيدة عند رؤيتها.

ويعود تاريخ الحلقة المذكورة لمطلع العام الجاري، إثر تعليق الإعلامية الكويتية على مشاجرة وقعت في مجلس الأمة، حيث تداول النشطاء آنذاك صورة لحذاء قيل إنه ”يعود لأحد النواب الذين شاركوا في المشاجرة“.

ورغم أن المقطع قديم ومجتزأ من حلقة بثت قبل عدة أشهر، فقد أعادت السعيد نشره مجدداً عبر حسابها على ”إنستغرام“، وأرفقته بتعليق قالت فيه ”في (وحده) في بالي أول ما أشوفها بإذن الله بهفها بالجوتي“.

وأضافت: ”قدوتي في ذلك #نواب_الأمه الكلام غير اللائق لازم يجيه رد غير لائق… واللي يصف كل من ينتقده بالكلب ماله عندنا إلا #جوتي_الأمه يربيه خل أشوفج بس وجهاً“.

ولم تكشف الإعلامية عن السيدة المقصودة بحديثها، في حين رجح النشطاء أنها ”تقصد الفنانة السورية أصالة نصري التي تعرضت في الأيام القليلة الماضية لهجوم حاد من السعيد على خلفية تعليق على أحد المنشورات“.

وانتقد النشطاء تصرُف السعيد وتعليقها لاسيما أنها واظبت خلال الأيام القليلة الماضية، على مهاجمة أصالة وانتقادها بشكل صريح.

وكتبت متابعة تدعى زينب: ”هلأ هاد صار مستوى الإعلام؟ يا عيب والله بيعتبرو حالن فهمانين، وللأسف هم شوهوا صورتهم وصورة بلادهم كيف بيسمحوا (لهالأشكال) تتمادى حرام تكونو محسوبين على الكويت الحبيبه اللي طول عمرها ما طلعت إلا الإبداع والأخلاق والقيم الساميه حرام تنحسبو عليها“.

وقالت أخرى: ”لا ضل ذوق ولا احترام للمتلقي والمشاهد (شهالتخلف الواصلتله) مو انتِ مرأة كبيرة وشخصية معروفة ليش هالمستوى هذا“.

وعلقت متابعة أخرى بالقول: ”عيب لما يكون ده حوار على التلفزيون، عيب أنتِ قدوة مش هنستغرب لما نشوف العيال الصغيرة بتحدف بعضها بالجذم، عيب ايه مستوي الحوار المتدني ده؟ أنا لو شفتك على الشاشة لازم أقلب عشان ولادي ميشوفوش مستوى الحوار ده عيب“.

ووصف البعض رفع الإعلامية للحذاء في البرنامج بأنه ”انحطاط وقلة احترام ورقي“.

وبدأت الأزمة مؤخرا بين السعيد والفنانة أصالة عقب تعليق الأخيرة على منشور لرجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، قال فيه ”عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلبا في انتظارك“، مرفقاً منشوره هذا بصورة لكلاب مستلقية.

وأعادت الفنانة أصالة نشر الصورة عبر حسابها في ”تويتر“، عقب ردها بعبارة ”بس الحمد لله إنهم بيعوّوا ما بيعضّوا“.

بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا🙏🏼 https://t.co/vgX4XTTjwO — Assala (@AssalaOfficial) May 7, 2022

واستفز هذا التعليق الغامض فجر السعيد، التي هاجمت أصالة وتساءلت عن المقصود بتعليقها هذا.

انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا 🤬🤬🤬 عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج @AssalaOfficial pic.twitter.com/OsuwgC7RpU — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 9, 2022

وقالت الإعلامية فجر السعيد: ”أنت هيييييه… من تقصدين لايكون أنا عشان إذا تقصديني عندي رد وإذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج“.

آنا لما أنتقد أقول الأسم مثلاً إنتقدت #أصاله بالأسم بس اهي تقط نغزات .. ليش خلچ شجاعه وواجهي بالأسم عشان نعرفچ حجمچ الحقيقي @AssalaOfficial — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 9, 2022

وأضافت السعيد في تغريدة أخرى: ”أنا لما أنتقد أقول الأسم مثلاً انتقدت #أصالة بالاسم، بس أهي تقط نغزات.. ليش خلچ شجاعة وواجهي بالاسم عشان نعرفچ حجمچ الحقيقي“.

ولم ترد أصالة على الهجوم، واكتفت بنشر مقطع فيديو من أحد لقاءاتها أثناء أدائها أغنية ”شكرا“، أرفقته بتعليق قالت فيه: ”اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكرا بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو (ماعوّيتوا) ماكنت أنا كلّ هالسنين موجودة“.

ويُذكر أن خلافات كثيرة نشبت بين أصالة وفجر السعيد، خلال السنوات القليلة الماضية، إثر انتقاد الإعلامية لصوت الفنانة وسخريتها منه أثناء إحيائها حفلا غنائيا في الكويت.

إضافة إلى ذلك، فقد سبق أن هاجمت فجر السعيد الفنانة أصالة عام 2019، عقب أن طلبت الأخيرة الجنسية المصرية لتهاجمها فجر بسبب حصولها على الجنسية البحرينية، وتتوعدها بحرب شعواء.