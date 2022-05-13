‪ عبد الرحمن المطيري يثير الجدل بإعلان زواج والده في أذربيجان‬

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبد الرحمن المطيري جدلاً بين النشطاء، عقب توثيقه بصور ومقاطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ حفل زفاف والده على فتاة مسلمة من أذربيجان.

ونشر المشهور السعودي جانباً من حفل الزفاف الذي أقيم في أذربيجان، بحضور والد العروس وشقيقها، وعدد من الرجال الذين حرص معظمهم على ارتداء الزي السعودي، في أجواء احتفالية رافقها ترديد أهازيج وأغانٍ تراثية سعودية خاصة بحفلات الزفاف.

وظهر العريس ببدلة رسمية وحمل باقة من الورد الأحمر أثناء إلقائه التحية على عائلة عروسه الأذربيجانية وبينهم والدها ووالدتها، كما شارك في أداء الرقصات مع أبنائه وأقربائه ومن حضر حفل الزفاف من مواطنيه المتواجدين معه في أذربيجان.

وقال عبد الرحمن إنه سعى لتزويج والده نزولاً عند رغبته، مؤكداً أنهم أسرة متآلفة وعلى قلب واحد، وأن والدته وزوجات والده الأخريات وافقن على هذا الزواج.

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وأبدى عبدالرحمن وأشقاؤه سعادتهم بزواج والدهم، كما وثق بالصور لحظة تقديم والده ظرفاً لوالدة العروس هدية لها دون الكشف عن ماهية الهدية، كما قدم بعض الحضور هدايا للعريس بهذا الزواج.

وأجرى عبدالرحمن أثناء الحفل اتصالاً مع والدته وزوجة والده الأخرى اللتين باركتا هذا الزواج وأكدتا موافقتهما عليه.

وقالت والدة عبد الرحمن، خلال الاتصال الهاتفي، إنها كانت تتمنى لو كانت موجودة لمشاركتهم الاحتفال، وتعهدت بتقديم هدية لزوجها، ما دفع والد عبد الرحمن للتعهد لها ولزوجته الأخرى برحلة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وتصدر اسم عبد الرحمن المطيري حديث النشطاء الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه إعلانه تزويج والده، والذي أكد في عدة منشورات أنه سعى بهذه الخطوة ”براً بوالده“.

إن أرضيت ابوي والله مازعل أمي

كلهم عينين ، ولا أوفيهم والله حق

براً في والدي لبيت له اللي يبي

بعد رضاء أمي الله يخليها لنا♥️

والآن اتصلت وهنت وباركت

وتقول ليتني معكم حاضرة بالزواج

وهذا فعلها من ٣٠ سنة يوم تزوج ابوي الثانية

أهدته حصان بمناسبة زواجه 💛💛 #عبدالرحمن_المطيري pic.twitter.com/ZgY11wN1DB — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) May 12, 2022

وفي حين أثنى بعض المتابعين على عبدالرحمن ومساهمته بتزويج والده وإبدائه مشاعر الفرح بذلك كون الأمر لا يخالف الشرع، فضلاً عن موافقة الزوجات الأخريات، فقد هاجمه آخرون وانتقدوا تبريره لزواج والده، وأبدوا تعاطفهم مع والدته مشككين بحقيقة موافقتها على هذا الزواج.

واتهم البعض المشهور السعودي بـ“الترويج للتعدد وتدمير البيوت“، وفق وصفهم، في حين شكك البعض بحقيقة هذا الزواج.

وحرص المشهور الشاب على تأكيده في أكثر من منشور أن والدته وافقت على هذا الزواج وأنه حريص على بر والده ووالدته، وأن أمر التعدد في عائلتهم طبيعي ومناسب ولا يعترض عليه أحد.