كاظم الساهر يخطف الأنظار في حفل غنائي بموسم جدة

خطف نجم الغناء العربي كاظم الساهر، الأنظار، مساء الخميس، خلال حفل غنائي حضره جمهور كبير من الشباب والعوائل ضمن فعاليات موسم جدة الذي يشهد سلسلة فعاليات فنية وترفيهية وثقافية.
وحضر الفنان العراقي إلى مسرح الحفل، وسط احتفاء كبير من الجمهور الذي ملأ المكان، قبل أن يعلو الصراخ عند دخوله خشبة المسرح.
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وصول القيصر كاظم الساهر
لمسرح حفل اليوم 👏🏻@KadimAlSahirORG
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/EQC5aACwbE
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 12, 2022
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لحظة صعود القيصر كاظم الساهر
على المسرح 🎵
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/maX9C2eeai
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 12, 2022
وأدى سفير الأغنية العراقية عددا من أجمل أغانيه للجمهور الذي تفاعل طوال الوقت مع كلمات وألحان تلك الأغاني، وبينها أغنيات: يدكِ، دلوعتي، هل عندكِ شك، علمني حبك، الليلة إحساسي غريب، أحبكِ جداً.
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يا جسداً يقطع مثل السيف
ويضرب مثل البركان🎶@KadimAlSahirORG
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/TrFwoqLXeo
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 12, 2022
وردد الجمهور أغنية علمني حبك مع الساهر على أنغام موسيقى هادئة طغى فيها صوت الجمهور الذي حفظ الأغنية عن ظهر قلب شأن غالبية أغانيه.
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جمهور جدة يردد مع القيصر 🎵@KadimAlSahirORG
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/kajwbfoxgf
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 12, 2022
وتوقف الساهر عن الغناء لبرهة، ليخاطب الجمهور الكبير قائلاً ”ما أحلاكم“ قبل أن يعلو الصياح مجدداً، ويتابع الفنان أغنية ”هل عندك شك“.
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كاظم الساهر لجمهور في جدة
ما احلاكم 🎵👏🏻@KadimAlSahirORG
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/0qwTgegBf4
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 12, 2022
ونشر القائمون على حساب ”موسم جدة“ في تويتر، صوراً من الحفل، بجانب تعليق جاء فيه ”ليلتنا تتزيَّن بالطرب مع الفنان القيصر كاظم الساهر، وأخذتنا قصائد نزار قباني بصوته العذب رحلة طويلة من الروقان والسعادة“.
ليلتنا تتزيَّن بالطرب مع الفنان القيصر كاظم الساهر،
وأخذتنا قصائد نزار قباني بصوته العذب رحلة طويلة من الروقان والسعادة 🎤#موسم_جدة #أيامنا_الحلوة pic.twitter.com/Ca5iOGdYuZ
— موسم جدة | Jeddah Season (@Jeddahseasonsa) May 12, 2022
وتم تناقل مقاطع فيديو من الحفل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا أنه جمهور افتراضي أكبر للحفل، أراد مشاهدة أحدث ظهور للقيصر الساهر كما يحلو لكثير من عشاقه تسميته.
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يا قمرًَا يطلع كل مساءٍ من نافذة الكلماتِ✨@KadimAlSahirORG
..#بنش_مارك #موسم_جدة#هيئة_الترفيه #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/Vy6797WZ8U
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) May 12, 2022
وحل الساهر ضيفاً على جدة، وفي انطلاق الحفلات الغنائية لموسمها الترفيهي، بعد أيام من حفل فني في العاصمة الرياض، حظي بدوره بالصخب ذاته.
ومن المقرر أن يستمر موسم جدة الترفيهي على مدى شهرين، ويشهد إقامة 2800 فعالية ترفيهية وفنية وثقافية في تسع مواقع بالمدينة مخصصة للمناسبة في نسختها الثانية.
وبعد النجم كاظم الساهر، سيحيي فنانون وفنانات آخرون حفلات غنائية في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
ومن المقرر أن يغني الفنانين اللبنانيين، إليسا ووائل كفوري، على المسرح ذاته، يوم 18 أيار/ مايو الجاري، وسط توقعات بحضور كبير أيضاً بالنظرة لشعبية نجمي الحفل.