ليان عبد الله عن فيديو "مودل روز": شقيقتي بالغة وراشدة

رفضت المودل السعودية ليان عبدالله التدخل في حياة شقيقتها المقيمة في الولايات المتحدة، والشهيرة بـ“مودل روز“، بعد ظهورها في مقطع فيديو مخل تسبب بموجة غضب عارمة.

وقالت ”ليان“ في منشور نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن شقيقتها ”بالغة وراشدة، وليست بحاجة لمن يخبرها عن تصرفاتها“.

وأضافت أن من واجبها كأخت أن تنصحها، لافتة إلى أن ”تصرفات مودل روز لا تمثلها“.

ورفضت ”ليان“ مناشدات متابعين لها بنصح شقيقتها لمراجعة سلوكها، مشددة أن ”النصيحة لن تغير شيئًا من سلوكها“، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بـ“الهداية“.

وقالت المودل السعودية إن شقيقتها تعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، معلقة بالقول: ”الصاحب ساحب“، في إشارة إلى تأثير صحبة السوء على مودل روز.

ورغم إشارة ”ليان“ إلى عدم رغبتها في التدخل في حياة شقيقتها، إلا أنها ناشدت عدم انتقادها، معلقة: ”نصيحة لا تعيبون على تصرف أحد عشان ربي ما يبتليكم“.

وظهرت مودل روز في مقطع فيديو على متن يخت سياحي برفقة أصدقاء، حيث أدت رقصات بطريقة مخلة بالآداب.

ولم تعلق مودل روز على الانتقادات التي طالتها بشأن المقطع المعني.

وكانت مودل روز أعلنت مؤخرًا أن محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصدرت حكمًا لصالحها بمنع طليقها محمد آل حمود من الاقتراب منها أو تتبعها مدة 3 سنوات.

وخرجت المشهورة السعودية آنذاك عبر حسابها على ”سناب شات“ وهي متأثرة وتبكي، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل انتصارًا لها، وأكثر أهمية من حكم الخلع الذي حصلت عليه قبل نحو شهرين.

وعلّقت المشهورة السعودية على الحكم بالقول إن قضيتها في المحاكم منذ أكثر من عام، إلا أنها تجنبت الحديث عن التفاصيل إلى حين صدور حكم نهائي.

بدوره، ردَّ محمد آل حمود آنذاك على تعليق مودل روز بشأن الحكم الصادر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على ”سناب شات“، وقال إن ”الحكم الذي صدر كان في قضية بسيطة، وإنه تمديد لحكم قضائي صادر في الأصل“.

وتابع: ”كل ما سوته القاضية كملت على الحكم القديم، والقاضية خلص قالت لا تشوفوا بعض، ولا تتقابلوا“.