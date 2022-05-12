الدكتورة يومي تتباهى بتلقيها سيارة "فخمة"

نشرت الفاشينيستا اللبنانية المقيمة في دبي، الدكتورة يمنى خوري الشهيرة بـ“يومي“، صورا لها تستعرض فيها نفسها أمام هدية، وهي عبارة عن سيارة مرسيدس ”جي كلاس“.

واكتفت يومي في تعليق على تلقيها الهدية عبر حسابها في تطبيق ”إنستغرام“ بالقول: ”لم أكن مستعدة لمثل هذه الهدية“.

View this post on Instagram A post shared by Youmna Khoury (@youmi.kh)

ولم توضح الفاشينيستا اللبنانية إن كانت الهدية مقدمة لارتباط رسمي أو مجرد علاقة عاطفية أو أنها هدية عابرة من معجب.

وتلقت يومي تهنئة نشرتها عبر خاصية ”ستوري“، فيما لم يتضح إن كانت التهنئة تتعلق بالهدية أم بارتباط عاطفي.

فيما علقت على سؤال متابع عن هوية صاحب الهدية، ممازحة بالقول: ”ما خصك“.

وتعرضت الدكتورة يومي في يناير/ كانون الثاني الماضي لانتقاد إحدى المتابعات لشكل ”أنفها“، الأمر الذي جعل الفاشينيستا اللبنانية تنفعل.

وكانت المتابعة أرسلت للدكتورة يومي تعليقا جاء فيه أن ”أنفها كبير جدا وبحاجة لعملية تجميل“.

ونشرت الفاشينيستا اللبنانية تعليق المتابعة على حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، معلقة أنه لا يحق لها التدخل في شؤون الآخرين، وعليها الاهتمام بشؤونها، خاصة أنها لا تتدخل بشؤون أحد.

واستنكرت تعليق المتابعة، لافتة إلى أن المشاهير يتعرضون للإساءة دوما، فإذا أجروا عمليات تجميل، تعرضوا للهجوم والانتقاد، وإذا لم يفعلوا ذلك، تعرضوا كذلك للانتقاد، مشددة على أنها لم تجر أي عمليات تجميل قط.

وسبق أن تعرضت الدكتورة يومي في مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، لسخرية بعد كشفها عن حادثة سقوطها عن ظهر الخيل، أثناء تدربها عليها.

وظهرت المشهورة اللبنانية، آنذاك، في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تروي ما حدث أثناء سقوطها من أعلى الحصان وهي في حالة انهيار من البكاء.

وأوضحت الدكتورة يومي أنها سقطت بشدة على الأرض مما تسبب في فقدانها للوعي، مؤكدة أن الحصان توقف فجأة بها، وقفز بقدميه الأماميتين عاليا، ما أدى إلى سقوطها عنه بقوة إلى الأرض، وتعرضها لفقدان وعي.

وعبرت عن استيائها من تصرف الحصان، مؤكدة أنها ”لا تدري سبب تصرفه المفاجئ معها“، فيما تابعت أن مدربتها قالت لها ”إن السقطة كانت قوية، وحتى أفضل خيّال كان سيسقط بها“.