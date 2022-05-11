إسدال الستار على قضية ريم البارودي وريهام سعيد

أيدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، حكماً بتغريم الفنانة ريم البارودي مبلغ 20 ألف جنيه (نحو 1080 دولار)، في الدعوى المقامة ضدها من مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد.

وجاء حكم المحكمة الاقتصادية، متضمناً رفض الاستئناف المقدم من ريم البارودي على تغريمها بالمبلغ، إلى جانب التعويض بالحق المدني 20 ألف جنيه آخرى، بعد اتهام ريم بسب وقذف ريهام سعيد، حيث قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.

وكانت ريهام سعيد قد أقامت الدعوى التي حملت رقم 2131 للعام الماضي متهمة ريم البارودي بالسب والقذف مستندة إلى مقطع صوتي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة ريم البارودي؛ تسب فيه ريهام سعيد.

وفي حكم سابق، قررت المحكمة الاقتصادية؛ تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه، والتعويض للمدعى بالحق المدني 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مناوشات بين ريم البارودي وريهام سعيد، فكثيرا ما تنشب بينهما خلافات، وصلت لحد التراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ريهام سعيد، قد قالت سابقاً إنها ستتنازل عن بلاغها ضد البارودي، وذلك خلال ظهورها في الجزء الثاني من مقابلتها في برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وبوساطة من الأخيرة، لكن ريهام لم تتنازل عن بلاغها.

وقالت ريهام سعيد حينها إن ريم البارودي ”لا تشعر بالألم الذي تسببت به لها، فضلا عن الضرر الذي وقع على أولادها، والفضائح التي تعرضوا لها“.

وأكدت ريهام أنها ”لن تسامح البارودي في الآخرة وستخاصمها أمام الله“، موجهة رسالة لريم البارودي قالت فيها: ”رجاء سيبيني في حالي، واعتبريني مت“.

وبدأت المناوشات بين النجمتين المصريتين، في أبريل 2020، بسبب تلميحات رواد مواقع التواصل إلى محاولة ريهام التقرب من طليق البارودي النجم أحمد سعد، ما أشعل فتيل أزمة بينهما، وسط تبادل الشتائم.

وعلقت البارودي على أزمتها مع ريهام، في أبريل الماضي، قائلة إن سبب الأزمة هو ”الغيرة“، موضحة أن ريهام سعيد ”تغار منها“.

ودخلت نقابة الممثلين في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على خط الأزمة بين ريهام سعيد وريم البارودي، حيث كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تواصل أشرف زكي معها، ”لوقف الشتائم المتبادلة بينها وبين البارودي على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات المتبادلة بينهما بالفشل في التمثيل وتقديم البرامج“.