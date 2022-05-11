أزهار الحلواجي: "نوح العين" أثبت جودة الدراما الخليجية‎

كشفت الفنانة البحرينية أزهار الحلواجي، عن دورها في المسلسل الكويتي ”نوح العين“.

ويعتبر هذا الدور بالنسبة للحلواجي“شخصية غريبة ومركبة، ونعيمة اتسمت بالأنانية وكانت عدوانية غريبة“، كما تقول في حوار مع ”إرم نيوز“.

وبالرغم من ذلك تشير إلى أن هذه الشخصية ”كانت حنونة، ورأينا ذلك في تعاملها بقسوة مع زوجها وبحنية مع أطفالها، كما أنها تحب أولادها جدا“.

وقالت في الحوار إن ”شخصية نعيمة تحب التملك لدرجة العنفوان، حتى يصل بها لاستخدام يدها ليس فقط لسانها“.

وعبرت عن تناقض الشخصية ”صعب علي أن أقابل هذه الشخصيات في الحقيقة لكن استمتعت بتجسيدها، لأنها مختلفة عن شخصيتي الحقيقية، وتمثيلها كان جدا سهلا وحبيت الدور من أول ما قرأت العمل“.

وعن انتشار الأعمال الخليجية في الوطن العربي كشفت أزهار الحلواجي، عن مدى تأثير العمل الدرامي ”نوح العين“ على المشاهد العربي.

وقالت ”لا أقدر أن أعطي رأيا في الموضوع عموما، وليس لدي تواصل مع خارج النطاق الخليجي، لكن مثل مسلسل نوح العين أتتنا رسائل مدح من بلدان عربية مثل ليبيا ولبنان والجزائر“.

وأشادت بنجاح المسلسل بسبب القائمين على العمل، متابعة ”قامة من قامات تاريخ الكويت الفنية هم أولاد منصور وهم من أسباب نجاح العمل، وأعمالهم السابقة خير دليل“.

وحددت ”أزهار“، أسباب نجاح الأعمال الفنية التي تحقق الانتشار الواسع، ”المفروض يتواجد نص ثري ومخرج ذو رؤية إخراجية متميزة، إلى جانب الممثلين المتميزين قطعا سيكون العمل ناجحا، والعمل الناجح سيحقق انتشارا ونجاحا، وهذا ما أسعى له في اختيار أدواري“.

وأشارت إلى أن والدها كان ينظم مسرحيات الأطفال في البحرين، مردفة ”والدي كان لديه تجارته الخاصة في مجال الإنتاج الفني والتوزيع وكانت تحمل اسم فيديو الأنوار“.

وبالرغم من ذلك، تقول الفنانة البحرينية ”واجهت الرفض أن أكون ممثلة من عائلتي، وبعد تخرجي في المدرسة طلبت أن أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وواجهت رفضا ولم يوافقوا“.

ولفتت إلى أنه ”بجانب ذهابي إلى الجامعة عملت بالصدفة كصحفية، بسبب حبي للكتابة منذ طفولتي، وقدمت للجريدة مادة مكتوبة فحبوها جدا، ومن هنا بدأت كصحفية“.

وتابعت، عن مدى رفض عائلتها دخولها عالم التمثيل، ”اشترط أبي وأمي على زوجي المخرج مصطفى رشيد، والذي بدأت معرفتي به من خلال حوار صحفي، بعدم دخولي مجال التمثيل“.

وقالت الحلواجي إنه ”بعد 10 سنوات من الزواج صارحت أمي بحبي للتمثيل والوقوف على خشبة المسرح والعدول في قرارها حتى وافقت، وأنا لم أدخل التمثيل إلا بدعم وموافقة أمي وعماتي وعائلتي، وهم الآن أول من يعطونني آراءهم في أعمالي“.

وبمناسبة المسرح كانت أزهار الحلواجي، قبل جائحة كورونا تستعد لخوض تجربة التمثيل، للمرة الأولى على خشبة المسرح، وهي الآن بصدد العمل على ذلك.

وتحدثت الفنانة البحرينية، عن علاقتها الفنية بزوجها المخرج البحريني مصطفى رشيد، إذ إنها لا تستعين به، ”أنا عندي الموهبة ولا يوجد مرة وجهني زوجي للأداء ولا يتدخل في عمق الشخصية التي أجسدها، وكل منا يجسد دوره في العمل.“

وأعربت عن عدم ظهورها في الإعلام، وعدم امتلاكها لسبب يقنع جمهورها، موضحة ”أفضل أن يعرفني الناس من أعمالي وهذا يكفي، ليس بالضرورة أن أكون مشهورة، لأن الشهرة ليست سببا في النجاح، ولا أسعى لها، وأتابع جمهوري وأتواصل معه كثيرا“.

وسردت الفنانة البحرينية أزهار الحلواجي، أسباب عدم اهتمامها بمنصات التواصل الاجتماعي، وبالرغم من ذلك تتواصل مع جمهورها، حتى إنها تحتفظ بهدية واحد من جمهورها.

وذكرت ”الحمد لله من فترة الفنانة التشكيلية البحرينية زينب يوسف، من حبها لي رسمتني بالفحم وأرسلت لي اللوحة، أن تحبني فنانة وترسمني هذا قمة نجاحي“.

ومضت قائلة ”أتابع كل من يفعل صفحات أو حسابات تحمل اسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أقوم بمتابعته، وأحب التواصل معهم وأحبهم كثيرا، والحمد لله جمهوري كله ناضج فكريًا معظمهم دكاترة ومهندسون ولدي جمهور من الصغار لكن الأكثرية من 25 سنة وما فوق“.