أزمة صحية تنقل شوق الهادي إلى المستشفى

وثقت الفنانة شوق الهادي ظهورها على سرير المرض في المستشفى عبر حسابها في ”سناب شات“، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

واكتفت الهادي بنشر صورة للأنابيب الطبية في ذراعها دون أي تعليق أو سرد للتفاصيل.

وكانت شوق الهادي واجهت حملة من الانتقادات في فبراير/ شباط الماضي بعد ظهورها في صورة برفقة الفنان المصري محمد رمضان.

ولاحقا، خرجت الفنانة شوق الهادي عن صمتها، لترد على منتقدي ظهورها مع محمد رمضان، إذ قالت في تصريحات لها عبر برنامج ”اسألني“، الذي يبث عبر ”يوتيوب“، إنه لا يوجد لديها تبرير بشأن هذه الصورة، مبينة أن كل شخص حر في تصرفاته، ويفعل ما يريد لأن هذه حياته“.

وأضافت في حينها بأنها لم ترَ خطأ في تلك الصورة، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نية كل شخص، ومن هنا فكل إنسان رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.

وعن مشاركتها في مسلسل ”أمينة حاف“ في جزئه الأول، نفت ما يشاع من كونها مثلت الدور دون مقابل، موضحة أنها كانت ستعتذر عن المشاركة في العمل بسبب وفاة طليقها، إلا أن والدتها وشقيقتها طلبتا منها بألا تفعل ذلك، وتقوم بمواصلة عملها، لأن هذه حياتها ولا بد من استكمالها.

وكانت شوق الهادي، التي تنتمي إلى فئة ”البدون“ في الكويت، استذكرت طليقها بدر الماص، الذي رحل إثر حادث مروري في الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

وكتبت عبر حسابها على ”سناب شات“: ”اللهم اجعل عبدك ( بدر خالد الماص) في نعيم دائم، ومن أهل الجنة، ربي افتح له جميع أبواب جنتك، اللهم ارحمه واغفر له وطهر قبره وبرد عليه في قبره واجعل أدعيتنا تصل إليه وتكون أنيسا له يارب العالمين“.

وتابعت ”یارب صب رحمتك ومغفرتك على قبر عبدك (بدر خالد الماص) ومن في قبورهم گن لهم أنيسا في وحدتهم وهون عليهم وحشة القبر، اللهم أغدق على موتانا وموتى المسلمين من رحمتك إلى يوم يبعثون“.

وشوق الهادي هي شقيقة الفاشينيستا فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي، وبعد زواجها من بدر الماص اعتزلت الحياة الفنية، إلا أنها عادت لها بعد أن تم الطلاق عام 2017.