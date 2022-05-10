مروة راتب تعلن خضوعها لعملية تجميل جديدة

أثارت الفنانة السورية مروة راتب الجدل من جديد بإعلانها عن إجراء عملية تجميل جديدة، وهي عملية نحت بالجسد، مشيرة إلى أنها ستصبح أشد نساء العالم فتنة.

ونشرت مروة راتب مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، أعلنت خلاله عن إجرائها عملية تجميل جديدة، وهي عبارة عن نحت بالجسد.

وقالت مروة راتب: ”اليوم، الموعد المنتظر، اليوم سأسوي عملية تحديد في الجسد، وفي الوقت الأخير صار شكل جسمي أوفر من ناحية الخصر، واليوم سأجري عملية لتحديد شكل الجسد أكثر ليصير الشكل أنعم“.

وأشارت مروة راتب إلى أن الجمهور يحب شكل جسدها، حتى لقبوها بـ ”كيم كاردشيان“ العرب، لكنها اكتشفت في الفترة الأخيرة بأن خصرها أصبح أكبر لذلك قررت إجراء عملية جديدة لنحت الجسد.

وأرجعت راتب سبب خضوعها لعملية تجميل إلى رغبتها في أن تصبح أجمل، مشيرة إلى أنها سوف تحتل موقع أجمل امرأة في الكون وسوف تصبح أشد نساء العالم فتنة.

وتعرضت الفاشينيستا والممثلة السورية مروة راتب مؤخرا لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل، بسبب سخريتها من جمهورها عبر مقطع فيديو، أشارت خلاله إلى أنها ذهبت إلى الطبيب ليعالجها من الغرور، لكنه أخبرها أنها أفضل من الجميع بالفعل.

وقالت مروة راتب في فيديو قصير نشرته عبر ”سناب شات“: ”مساء الخير يا سادة، شحالكم عساكم طيبين، اليوم قصدت طبيب ليعالجني من حالة الغرور اللي فيا، الحمد لله اليوم أحس إني أحسن منكم كلكم، مساء الورد، مساء العنجهية، مساء النرجسية، مساؤكم أيقونة الجمال“.

وتلقت مروة راتب العديد من الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت إحداهن: ”مسكينة وش اللي وصلها لهلحالة ”، بينما كتبت أخرى: ”لو بس أدري متابعيها شيحسون؟؟ هيك شخصية لو كل واحد عنده عقل براسه ويسويلها إلغاء متابعة راح تنتهي من الوجود”.

وجاء الفيديو الذي نشرته مروة راتب تعليقا على تقليد أسلوبها وحديثها ومظهرها من قبل إحدى نجمات برنامج ”ستوديو 22“.