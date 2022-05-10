بيل غيتس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، الأربعاء،إصابته بفيروس كورونا.

وقال غيتس في تغريدة على تويتر ”لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بكوفيد، أعاني من أعراض خفيفة وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل حتى أكون بصحة جيدة مرة أخرى“.

ويعتبر غيتس من أوائل المؤثرين الذين راوا ان لا نهاية لجائحة كورونا إلا عن طريق أخذ اللقاحات.

وتوقع في أكتوبر 2020، أن تعود الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021 إذا نجح لقاح لكوفيد-19 وأصبح جاهزا في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.

وقدم غيتس 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.

ووقعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقا مع 16 شركة أدوية قال غيتس، إنها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم إقرارها بشكل واسع.

يذكر أن إن الملياردير الأمريكي بيل غيتس انفصل في يونيو الماضي عن زوجته مليندا بعد 27 عاما على زواجهما.

وقال بيل غيتس ومليندا جيتس في بيان مشترك اليوم الإثنين إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

وأضاف الاثنان في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر ”بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا“.

وتابعا: ”لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة“.

وكان الاثنان رئيسين مشاركين لمؤسسة بيل ومليندا جيتس غير الهادفة للربح، التي دُشنت عام 2000. وتملك المؤسسة حاليا أصولا تتجاوز قيمتها 51 مليار دولار، وفقا لملف ضريبي استشهدت به (سي.إن.بي.سي).