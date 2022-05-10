مصر.. أشرف زكي يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالترويج للشذوذ

دافع نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي عن مواطنه الفنان أحمد حلمي، بعد تعرض الأخير لهجوم بسبب فيلمه الأخير ”واحد تاني“، الذي وصفه البعض بأنه يروج للشذوذ، ويحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وكان الفنان ”حلمي“ قد تعرض لانتقادات شديدة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيلم الجديد، الذي عرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي، واتهم بالترويج للشذوذ، والمثلية الجنسية.

وقال النقيب زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“، المذاع عبر قناة ”الحدث“ المصرية، ويقدمه الإعلامي سيد علي: ”توجد هيئة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية يعرض عليها الفيلم، وهي التي تمنعه أو تجيزه، لكن الحملات المأجورة، والكتائب الإلكترونية، جاهزة دائمًا“.

وأضاف أنه ”يجب الانتباه إلى أن السينما صناعة قائمة على المنافسة، والمنافسة قائمة على ضرب المنافس أو بعض الإنتاج، وتشويه المنتج من أجل ضرب السوق الخاص به ليست لغة جديدة“.

وأشار ”زكي“ إلى أنه ”البعض يزعجه التأثير الذي أحدثه مسلسل الاختيار، وأقول لهم نستعد بما هو أقوى، وسنزيد جنونكم“، في إشارة إلى المتطرفين.

وكان محام مصري قد قدم ببلاغًا للنائب العام، ضد الفنان حلمي؛ بسبب الفيلم، الذي اعتبره المحامي ترويجًا للشذوذ والمثلية الجنسية، مطالبًا بمنع عرضه، وتقديم صانعيه للمحاكمة الجنائية.

وجاء في البلاغ، أن ”فيلم (واحد تاني) للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج للمثلية الجنسية“.

وتضمن أيضًا أن ”هذه الأفعال تدل على أن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، خاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا“.

وذكر المحامي في بلاغه أن ”الفيلم اتخذ مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرّمة ومجرّمة يعاقب عليها القانون“.

وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بسرعة التحقيق مع صنّاع الفيلم تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمة عاجلة بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء على المال العام، ومنع عرض الفيلم، وسحب النسخ المعروضة من دور العرض، وتقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعة لنقابة الممثلين من حصيلة الإعلانات المقحمة في الفيلم من عدمه، وصدور أمر بمنع المشكو بحقهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونًا.

ويعد فيلم ”واحد تاني“ البطولة الرئيسة المطلقة الجديدة للفنان أحمد حلمي بعد غيابه عن دور السينما، حيث كان آخر فيلم قام ببطولته ”خيال مآتة“، في العام 2019، إلى جوار الفنان الراحل عزت أبو عوف.