ريهام حجاج تنفي علاقتها باعتزال توفيق عبد الحميد

علقت الفنانة المصرية ريهام حجاج، للمرة الأولى، على قرار اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، حيث قيل إن سبب الاعتزال هو تدخلها باستمرار في سيناريو مسلسل ”يوتيرن“، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد أعلن اعتزاله الفن عقب الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل ”يوتيرن“، وهو من بطولة ريهام حجاج، وعرض في الموسم الرمضاني 2022، وسط تكهنات بأن حجاج هي السبب في قرار اعتزاله، نظرا لما قيل عن تعديلات أجرتها في السيناريو وتدخلها في أدوار زملائها.

وقالت حجاج، خلال لقاء أجرته مع برنامج ”ذا انسايدر بالعربي“: ”أستاذ توفيق عبد الحميد ده أبويا وحبيبي وصاحبي وكل حاجة، هو ماكنش معانا في المسلسل، إحنا كلنا اللي كنا معاه في المسلسل، وكان شرف عظيم لنا أنه موجود، وكل اللي اتقال مش صح“.

وكان عبد الحميد قد كشف سبب اعتزاله الفن، موضحا أن حجاج ليست السبب، وكتب عبر حسابه على “فيسبوك” قائلاً إن ”سبب الاعتزال هو ظروفه الصحية وليس لأحد من قريب أو بعيد سبب في قراره“، مطالبا الجميع ”بضرورة احترام رغبته في عدم الحديث عن أي تفاصيل أخرى تخص قراره“.

وبشأن تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب حجاج بقرار اعتزاله، أكد الفنان في منشور آخر ”عدم وجود أي خلافات مع حجاج“، مشدداً على أنها ”ليس لها علاقة بقراره وأنه يعتبرها مثل ابنته“، منوها إلى أن ”علاقتي بريهام حجاج طيبة جدا وهي فعلا بمثابة ابنتي، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام“.

وكتب الفنان عبدالحميد منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا“.

وكان الفنان قد عاد إلى الدراما من جديد بعد غياب استمر 11 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”يوتيرن“ الذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم عددًا من الفنانين إلى جانب توفيق عبدالحميد، منهم عبير صبري، وصفاء الطوخي، وكريم قاسم.