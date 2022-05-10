الفنان أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد محمود المهدي بتهمة "التشهير بروجينا"

تقدم نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، ببلاغ ضد مواطنه الفنان الشاب محمود المهدي؛ يتهمه فيه بـ“التشهير“ بزوجة الأول، الفنانة روجينا، و“الإساءة لها“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم محمود المهدي مؤخرا، روجينا؛ بسبب إعلانها عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة المشرفة.

وقُيد المحضر الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الفنان أشرف زكي، برقم 5476 لسنة 2022 جنح الدقي، ويجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونشر محمود المهدي صورة روجينا عبر خاصية الـ“ستوري“ عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وكتب عليها: ”واحدة تروح تعيط وتصور نفسها وهي بتعيط، وواحدة تصور نفسها وهي بتدعي وواحدة رايحة تعلن عن مسلسلها“.

وأضاف: ”نسيتوا إن ده بيت ربنا بجد أنتم عار على الشعب المصري، للأسف ناس كتير بتاخد أفعالكم المهينة، وتفتكر إن المصريين كده، لا بجد أنتم بتمثلوا إبليس، البنت المصرية مش رقاصة، ومش خاينة، والشاب مش بلطجي، ومش مدمن، والمسلم مش إرهابي، كفاية بجد شوهتوا صورة المصريين“.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مؤخرا قرارا بغلق حسابات الفنان الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ”منشورات تضمنت تهديدا وتشهيرا ببعض الفنانين، وطعنا في الأعراض، وتهديدا بنشر إساءات تخص عددا من الفنانين، ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرون“.

وكان نقيب المهن التمثيلية المصري الفنان أشرف زكي، قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الممثل الشاب محمود المهدي؛ يتهمه فيها بـ“الإساءة إلى مهنة الفن، وإلى مجموعة من الفنانين“ في منشوراته.

وكان محمود المهدي قد هاجم أيضا في وقت سابق الفنان أشرف زكي في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرا إلى أنه لا يصلح أن يكون نقيبا، خاصة أنه كان ”كومبارس“ في كل الأدوار التي قدمها، على حد وصفه.