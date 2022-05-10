والد ياسمين صبري: سأقاضي المواقع التي استغلت آلامنا

نفى الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، ما نشرته مواقع نقلا عن لسانه تعليقا على طلاق ابنته من مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتوعد صبري بأنه سيقاضي كل المواقع التي ”تستغل آلام الناس لتحقيق مكاسب شخصية“، وفقا لتعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد زواج دام عامين.

وكتب أشرف صبحي منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”اسمحولي أتحدث عن مواقع وهمية تستغل آلام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الأكاذيب“.

وتابع والد ياسمين صبري: ”أحد المواقع الذي وضع على لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين، وقد وجهت لهم ميل على موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني، أو سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الأكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي وطلبت تكذيب هذا الخبر“.

وتداولت مواقع صحفية، الأربعاء الماضي، أنباء تفيد بانفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري عن مواطنها أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أن قامت بحذف الصور التي تجمع بينهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع صحفية محلية، نشرت أنباء تفيد بحصول ياسمين صبري على ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري مقسمة إلى أموال سائلة بالبنك، وفيلا بالقاهرة الجديدة، وسيارة رولز رويس كحق شرعي لها بعد الطلاق من أبو هشيمة.

وفاجأت ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف صورهما معا من حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وسط تداول أنباء عن انفصالهما.

ورغم تداول أنباء الطلاق، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأنباء المتداولة حول طلاقهما أو نفيها، بل حذف كل منهما صور الآخر التي كانت تملأ حساباتهما الشخصية على “إنستغرام”؛ إلا أن تصريحات والد ياسمين صبري تؤكد خبر الطلاق.

يشار إلى أن آخر ظهور للثنائي كان قبل أسبوع في مائدة إفطار رمضانية داخل حديقة منزلهما، ونشر الثنائي بعض الصور لهما التي وثقت تلك المناسبة.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، كان منذ أكثر من عامين، ففي 19 أبريل/ نيسان من العام 2020، احتفل الثنائي بعقد قرانهما بعد حوالي شهر من إعلان خطبتهما رسميا.