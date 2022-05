ماسك للاعب سعودي سابق دعاه إلى الاعتراف بالخالق: موافق على الذهاب للجحيم

دعا اللاعب السعودي السابق محمد المسحل، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى ”الاعتراف بالخالق“، وذلك على خلفية تغريدة للأخير أثارت جدلا، تحدث فيها عن موته في ظروف غامضة.

وكان ماسك كتب في تغريدته: ”إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا“.

وعلق المسحل على تغريدة ماسك، قائلا باللغة الإنجليزية: ”بصفتك عبقريا ألم تكتشف بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم.. إذا فعلت ذلك، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير“.

You won’t die before your day Elon.

Anyhow, you are/were a unique figure in this world.

I’m only wondering one thing:

As a genius, haven’t you find out that there is a great creator of this world yet?

If you did, make sure you confess this before your last heart beat.

Bless u

— ‏محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) May 9, 2022