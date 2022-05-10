ماسك للاعب سعودي سابق دعاه إلى الاعتراف بالخالق: موافق على الذهاب للجحيم

دعا اللاعب السعودي السابق محمد المسحل، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى ”الاعتراف بالخالق“، وذلك على خلفية تغريدة للأخير أثارت جدلا، تحدث فيها عن موته في ظروف غامضة.

وكان ماسك كتب في تغريدته: ”إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا“.

وعلق المسحل على تغريدة ماسك، قائلا باللغة الإنجليزية: ”بصفتك عبقريا ألم تكتشف بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم.. إذا فعلت ذلك، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير“.

You won’t die before your day Elon. Anyhow, you are/were a unique figure in this world. I’m only wondering one thing:

As a genius, haven’t you find out that there is a great creator of this world yet? If you did, make sure you confess this before your last heart beat. Bless u — ‏محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) May 9, 2022

ورد ماسك على تعليق المسحل، بالقول: ”شكرا لك، لكني أوافق على الذهاب إلى الجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلا؛ لأن الغالبية العظمى من جميع البشر الذين ولدوا على الإطلاق سيكونون هناك“.

Thank you for the blessing, but I’m ok with going to hell, if that is indeed my destination, since the vast majority of all humans ever born will be there. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

وأثار تعليق المسحل حالة من الجدل بين المغردين العرب الذين تفاعلوا مع التغريدة الأساسية لإيلون ماسك.

وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض، ليرى فريق أن تعليق اللاعب السعودي السابق كان ”موفقا“، بينما رأى فريق آخر أنه ”كان عليه ألا يتطرق لهذه الجزئية الحساسة“.

وأبدى مغرد إعجابه بتعليق المسحل قائلًا: ”لعل هذه التغريدة تفتح باب التساؤلات عند الكثير من الناس ويبحثون عن الحقيقة ويجدونها، والحقيقة لا توجد إلا في الإسلام، أهنيك على سؤالك والله يكتب أجرك“.

فيما رفض مغرد آخر تعليق اللاعب السعودي السابق على منشور إيلون ماسك، معتبرا أن المسحل ”أخطأ“.

ومحمد المسحل هو لاعب سابق في نادي ”الاتفاق“ السعودي.

وكان الملياردير إيلون ماسك، أثار ضجة أمس الإثنين على موقع ”تويتر“، بتغريدته التي وُصفت بالغامضة، والتي كتب فيها: ”إذا مت في ظروف غامضة، فإنه من الجيد معرفتكم جميعا“.

وجاءت هذه التغريدة بعد تغريدة أخرى لإيلون ماسك، تضمنت صورة مما قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين، إلى الإعلام الروسي، هدد فيها بمحاسبة ماسك؛ بسبب تزويده أوكرانيا بنظام ”ستارلينك“ للإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجانا.

وجاء في رسالة روغوزين: ”وفقًا لمعلوماتنا، تم تسليم معدات ستارلينك بواسطة البنتاغون، ولهذا يا إيلون، ستتم محاسبتك مثل الكبار، بغض النظر عن مدى دورك في اللعبة الحمقاء“.

ووفقا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، فإن قرار ماسك بإرسال خدمة الإنترنت الفضائية ”ستارلينك“ لمساعدة أوكرانيا؛ قد ”جعله هدفًا روسيًا“.