بعد اتهامها بـ"الشماتة".. جليلة تهاجم تامر حسني وزوجته

ردت الفنانة المغربية جليلة على انتقادات اتهمتها بـ“الشماتة“ من شائعة طلاق مواطنتها بسمة بوسيل من الفنان المصري تامر حسني، قائلة إن الثنائي يستغلان اسميهما من أجل “التريند”.

يأتي ذلك بعد نشر صديق جليلة البلوجر حمودة حسين، عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام خبراً عن انفصال أحد المشاهير، ثم نشر عدة تدوينات يطالب فيها متابعيه بمعرفة الأخبار التي سيكشفها، متعهداً بأن مَن سيعرف سيربح جائزة، وذلك قبل أن يقول في بوست لاحق إن تامر حسني وبسمة بوسيل تطلقا رسميا.

وعقب تداول الشائعة، نشر صديق جليلة عبر “الستوري” صورة لسور من الورود كُتب عليه: ”مبروك الطلاق“، ليظهر عقب تلك التدوينة في مقطع فيديو بصحبة جليلة وهما يرددان كلمات أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد “أنت معلم”.

وهذا الأمر ربطه متابعون واعتبروه ”شماتة“ بعد شائعة طلاق تامر حسني، التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، خاصة بعدما عرضهم ذلك الظهور لهجوم الجمهور.

وفي مقطع فيديو نشرته جليلة أمس الاثنين، عبر حسابها على “إنستغرام”، استنكرت الهجوم عليها بسبب اتهامها بأنها شمتت بعد تداول شائعة طلاق تامر حسني وزوجته، نافية احتفالها مطلقاً بعد هذه الشائعة.

وقالت جليلة إن وقتها لا يسمح بأن تكون منتظرة خبر طلاق فنان أو فنانة لكي تعلق عليه أو تشمت فيه أو غيره، معتبرة أن هناك بعض الصفحات والحسابات التي تتعمد استخدام اسمها واستغلاله في قضايا مثيرة من أجل التريند.

وهاجمت الفنانة المغربية بطريقة غير مباشرة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل دون أن تذكر اسميهما قائلة: “اصلآ هدول الكابلز بشكل عام.. عليهم مليون علامة استفهام.. لا معروفين هم مطلقين ولا متزوجين ولا منفصلين ولا إخوة بالرضاعة.. بس فقط صورة قدام الناس مع بعض“.

واتهمت الثنائي أيضا بأنهما يستغلان اسميهما من أجل التريند والظهور أمام الجمهور بصورة ما وصفته بـ“المساكين“، وتعمد إظهارها في صورة “خرابة البيوت” بحسب وصفها.

وكان الفنان المصري تامر حسني رد مساء الأحد الماضي، بطريقة غير مباشرة على ما تم تداوله بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، من خلال صورة نشرها عبر خاصية ”الستوري“ على حسابه في إنستغرام.

ونشر حسني صورة يظهر خلالها برفقة زوجته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة، وكتب عليها ”مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي انتِ وأولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح“، لينفي قطعيا ما أشيع حول طلاقهما.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى الذي يرتبط فيها اسم الفنانة المغربية جليلة، بشائعات الطلاق التي تلاحق من حين لآخر الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.