الكويتية فوز الفهد تعلن عن حملها بطفلها الثاني

أعلنت الفاشينيستا الكويتية وخبيرة التجميل فوز الفهد، عن حملها الثاني من زوجها رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف.

وشاركت فوز الفهد متابعيها عبر إنستغرام وسناب شات، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي فستانا أبيض وتحمل طفلها الأول، وأشارت إلى انتفاخ بطنها.

واختتمت الفاشينيستا الكويتية مقطع الفيديو بعبارة “Our family is growing”، أي أن عائلتها تنمو ويكثر عددها، في إشارة إلى حملها الثاني.

وعلّقت الفهد على مقطع الفيديو بعبارة: ”الحمد لله“، لتنهال عليها مباركات المتابعين وزملائها الذين دعوا لها بإتمام حملها على خير.

يشار إلى أن فوز الفهد وضعت مولودها الأول الذي أطلقت عليه اسم ”أحمد“ في الـ27 من تموز/ يوليو عام 2021 المنصرم.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة في الخليج، أعلنت في آذار/ مارس عام 2020، عن زواجها من رجل الأعمال عبداللطيف الصراف في حفل بسيط ضم الأسرتين، وفاجأ الأوساط الخليجية.

ونشرت الفهد صورة عبر حسابها في ”إنستغرام“ من حفل زفافها دون إظهار وجه العريس وقتها؛ ما أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي عن هويته قبل أن يُعرف لاحقًا.

واكتفت الفهد بتعليق على الصورة بالقول ”هذا هو اليوم الذي جعلتني به أسعد امرأة في العالم“، في إشارة لزوجها.

وفوز الفهد من مواليد دولة الكويت في أيار/ مايو عام 1990، وتعمل خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء، وفاشينيستا، وهي من أشهر الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه عام 2014.

وكانت المشهورة الكويتية واحدة من ضمن المشاهير الذين تورطوا في قضية غسيل الأموال بالكويت عام 2020، وتم التحفظ حينها على أموالها بجانب ما يقرب من 27 من مشاهير السوشيال ميديا في بلادها.

واتهمت حينها النيابة العامة في الكويت بعض المشاهير في غسيل مئات الملايين من الدولارات، بعد تحقيقات استغرقت عدة أشهر على خلفية تضخم أرصدتهم البنكية.

لكن في الـ5 من نيسان/ أبريل عام 2021، رفعت النيابة العامة الكويتية، التحفظ المفروض على أموال وحسابات عدد من المشاهير، إذ كان من بينهم فوز الفهد وفرح الهادي وجمال النجادة وحليمة بولند.