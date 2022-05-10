فوز العتيبي تنتقد ماجد المهندس: "نجوميتي تتجاوز إيرينا شايك"

هاجمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي، الفنان العراقي الحاصل على الجنسية السعودية ماجد المهندس، بسبب استعانة الأخير في كليب أغنيته الأخيرة، بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بدلا منها.

واعتبرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ وتناقلته الصفحات المعنية بأخبار المشاهير بمواقع التواصل على نطاق واسع، أن ”ماجد المهندس اختار العارضة الروسية على أساس أنها (نجمة) عالمية وستسهم في نجاح وانتشار الكليب، لكنه لا يدري أنني أكثر عالمية منها“.

وأضافت ”مشاهداتهم التي حصدوها في 6 أيام متواصلة من عرض وقت الكليب، أنا أحققها في يوم واحد فقط بمفردي“.

وأوضحت ”المهم أن مشاهداتي في ساعة أكثر من مشاهدتها على إنستغرام في يومين“، في إشارة لـ“تجاوزها“ شهرة ونجومية إيرينا شايك.

وتابعت ”لو ما تدرون، حتى إعلام بلادها (إيرينا شايك) روسيا يستقطب أخباري، شيء منرفز أن تروحوا تجيبوا أجنبيات ونحن موجودات بصراحة أمر مستفز“.

واعتبرت فوز العتيبي أنها ”النجمة الأولى من وسط المشهورات في منطقة الشرق الأوسط“ قائلة ”عموما خذوها قاعدة كل اللي في الشرق الأوسط من المشهورات ولا واحدة فيهن منتشرة عالميا مثلي“.

يشار إلى أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات طرحت يوم الـ2 من أيار/ مايو الماضي فيديو كليب أغنية ”وعرفتك“ للفنان ماجد المهندس، عبر قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“.

ويظهر ماجد المهندس في فيديو كليب الأغنية التي غناها باللهجة المصرية، مستعينًا بعارضة الأزياء العالمية والصديقة السابقة للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، إيرينا شايك.

وحققت الأغنية منذ طرحها على القناة الرسمية لـ“روتانا كليب“ على موقع ”يوتيوب“، قرابة الـ10 ملايين مشاهدة.

وأغنية ”وعرفتك“ من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوي، والفيديو كليب تحت إشراف المخرج التركي نيهات أوداباسي.