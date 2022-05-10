تعليق مثير لأصالة نصري يستفز الإعلاميتين فجر السعيد ومي العيدان‎‎

أثار تعليق للفنانة السورية أصالة نصري، عن الهجوم الذي يلاقيه الناجحون في حياتهم، استفزاز الإعلاميتين الكويتيتين فجر السعيد ومي العيدان، اللتين اعتادتا على مهاجمة وانتقاد الفنانة السورية منذ سنوات.

وجاء تعليق الفنانة السورية على منشور لرجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، قال فيه ”عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلبا في انتظارك“، مرفقاً منشوره هذا بصورة لكلاب مستلقية .

وأعادت الفنانة أصالة نشر الصورة عبر حسابها في ”تويتر“، عقب ردها بعبارة ”بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا“.

بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا🙏🏼 https://t.co/vgX4XTTjwO — Assala (@AssalaOfficial) May 7, 2022

واستفز هذا التعليق الغامض من الفنانة السورية الإعلاميتين السعيد والعيدان اللتين هاجمتا أصالة وتساءلتا عن المقصود بتعليقها هذا.

وقالت الإعلامية فجر السعيد ”انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج“.

انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا 🤬🤬🤬 عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج @AssalaOfficial pic.twitter.com/OsuwgC7RpU — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 9, 2022

وأضافت السعيد في تغريدة أخرى ”آنا لما أنتقد أقول الأسم مثلاً إنتقدت #أصاله بالأسم بس اهي تقط نغزات .. ليش خلچ شجاعه وواجهي بالأسم عشان نعرفچ حجمچ الحقيقي“.

آنا لما أنتقد أقول الأسم مثلاً إنتقدت #أصاله بالأسم بس اهي تقط نغزات .. ليش خلچ شجاعه وواجهي بالأسم عشان نعرفچ حجمچ الحقيقي @AssalaOfficial — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 9, 2022

وبدورها، ردت الإعلامية مي العيدان على تعليق الفنانة أصالة، قائلةً ”اي والله يا اصاله صدقتي كلامك صحيح والله ذكرتيني بوحده عامله مثل الخفاش بكل درج ومحطه رجل من جنسيه مختلفه تمص دمه وترميه وبعدين تعمل حالها مسكينه وخانوها وتعمل دراما. . الدنيا مليانه وياما نشوف فيها“.

اي والله يا اصاله صدقتي كلامك صحيح والله ذكرتيني بوحده عامله مثل الخفاش بكل درج ومحطه رجل من جنسيه مختلفه تمص دمه وترميه وبعدين تعمل حالها مسكينه وخانوها وتعمل دراما. . الدنيا مليانه وياما نشوف فيها@AssalaOfficial #اصاله_في_الرياض #أصالة pic.twitter.com/psX9mlENoq — مي العيدان (@mayal3eidan) May 9, 2022

ولاقت تعليقات السعيد والعيدان انتقادات من نشطاء، في حين اكتفت الفنانة أصالة بنشر مقطع فيديو من أحد لقاءاتها أثناء أدائها أغنية ”شكراً“ دون الإشارة صراحةً إلى الإعلاميتين الكويتيين.

وأرفقت الفنانة أغنيتها بتعليق قالت فيه ”اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده“.

اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده https://t.co/NgIVUvil37 pic.twitter.com/O6n2SmQLMi — Assala (@AssalaOfficial) May 9, 2022

ودفع هذا التعليق الإعلامية العيدان للرد مجدداً، بقولها ”الاصنام ضلت الالاف السنين حول الكعبه قبل الاسلام وكانوا يعبودونها هل معناها انها كان وضعها سليم وحقيقه وشي ايجابي لا طبعا الى ان جاءها الحق بالدين الاسلامي وكسرو هالاصنام شر تكسير قال ايه موجوده طول هالسنين ياشيخه ماحد جابلي الاذن الوسطى غير صوتك“.

الاصنام ضلت الالاف السنين حول الكعبه قبل الاسلام وكانوا يعبودونها هل معناها انها كان وضعها سليم وحقيقه وشي ايجابي لا طبعا الى ان جاءها الحق بالدين الاسلامي وكسرو هالاصنام شر تكسير قال ايه موجوده طول هالسنين ياشيخه ماحد جابلي الاذن الوسطى غير صوتك — مي العيدان (@mayal3eidan) May 9, 2022

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول من الإعلامية العيدان ضد أصالة، ففي نهاية آذار/ مارس الماضي، شنت العيدان هجوماً ضد أصالة، إثر دفاع الأخيرة عن الفنانة نوال الكويتية، عقب الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له حينها بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق.

وقالت العيدان في تدوينة آنذاك ”عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصه انتي رافعه شعار اللي اختشوا ماتوا“.

ونشرت العيدان صوراً للفنانة أصالة برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وطليقها طارق العريان، مستندةً إليها في انتقاد الفنانة أصالة.

وفي نهاية عام 2020، ظهرت العيدان في مقطع فيديو انتقدت فيه هجوم أصالة نصري على طليقها طارق العريان عقب ظهوره برفقة حبيبته المودل السورية نيكول سعفان.

وفي عام 2019، دخلت العيدان على خط حرب التصريحات الملتهبة آنذاك بين الفنانة أصالة، والإعلامية فجر السعيد، حيث ساندت العيدان مواطنتها فجر في هجومها ضد أصالة.

ويُذكر أن خلافات كثيرة نشبت بين الفنانة أصالة وفجر السعيد خلال السنوات القليلة الماضية، إثر انتقاد السعيد لصوت الفنانة أصالة وسخريتها منه أثناء إحيائها حفلا غنائيا في الكويت.

إضافة إلى ذلك، فقد سبق أن هاجمت فجر السعيد الفنانة أصالة عام 2019، عقب أن طلبت الأخيرة الجنسية المصرية لتهاجمها فجر بسبب حصولها على الجنسية البحرينية، وتوعدتها بحرب شعواء.