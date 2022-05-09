بعد انتقادات ارتدائه.. "الحلق عامل قلق" جديد سعد لمجرد باللهجة المصرية

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد، لتقديم أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان ”الحلق اللي عامل قلق“.

تأتي هذه الأغنية بعد الانتقادات التي تعرض لها الفنان أكثر من مرة بسبب ارتدائه ”حلقا“.

ووجهت اتهامات للفنان المغربي، بأنه ”يتشبه بالنساء“، خاصة وأنه دائما ما يثير الجدل بملابسه ومواقفه الغريبة.

وكشف لمجرد عن ذلك، خلال لقاء أجراه مع برنامج ”MBC تريندينغ“، للحديث عن أعماله القادمة.

وأوضح أنه ”يستعد لتقديم أغنية باللهجة المصرية تحمل اسم ”الحلق عامل قلق“، ومن بعدها سيقوم بتقديم أغنية مشتركة بين الإسباني والعربي، فضلا عن أغانٍ باللهجة المغربية“.

وكشف كذلك كواليس الأغنية التي جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، وحققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وقال: ”التقيت بإليسا في باريس وقلنا لازم نعمل ديو، وأنا من زمان بحب أغانيها، ومش أنا لوحدي، الناس كلها بتحب إليسا“.

وأضاف سعد لمجرد أنه ”في العام 2016، تحدثت مع إليسا في التلفون، وسبحان الله مع أعوام عديدة التقينا في باريس وشربنا قهوة، ولقينا خلاص فيه تقدير وقلنا لازم نعمل الديو“.

وعن صاحب فكرة الأغنية التي حازت على ملايين المشاهدات بعد طرحها على ”اليوتيوب“ بساعات، تابع: ”أنا وإليسا قررنا نعمل الأغنية، واختار الأغنية ما شاء الله عليها إليسا عبقرية، بتعرف تختار، وأنا حطيت لمستي“.

وتسبب سعد لمجرد، في هجوم على الفنانة اللبنانية إليسا؛ وذلك بسبب مشاركتها له في أغنية ”أول دقيقة“ التي تخطت حاجز 15 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها على ”يوتيوب“؛ بسبب الاتهامات التي طالته بشأن ”التحرش الجنسي“.

ونشر الحساب الرسمي لـ ”مبادرة Speak Up“ النسوية التي تُعنى بدعم ضحايا العنف على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورة لإليسا وسعد لمجرد من كليب الأغنية.

وكتبت المبادرة في التعليق: ”ليه حد ممكن يقرر يعمل أغنية مع شخص متهم بأكثر من قضية اغتصاب واتحبس أكتر من مرة وممنوع من دخول كذا دولة لنفس السبب؟!“.

يشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد من مواليد 1985، بدأ مسيرته الفنية العام 2007، بعد فوزه في المرتبة الثانية بالنسخة الرابعة من برنامج ”سوبر ستار“.