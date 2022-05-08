فجر السعيد: مي العيدان تغيّرت و ظاهرها غير باطنها

تحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن مواطنتها وصديقتها مي العيدان خلال مكالمة مصورة مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مشيرة إلى أن العيدان شخصية جميلة لكنها حادة الطباع وظاهرها غير باطنها.

وأجابت فجر السعيد على سؤال نضال الأحمدية عن حقيقة مي العيدان قائلة: ”مي شخصية جميلة ترى، ظاهرها غير باطنها، من الشخصيات التي لا تنفهم، ومي تغيرت، لم تعد مي السابق، وهي بنفسها اعترفت انها كبرت واتغيرت، بس مي حادة الطبع“.

وأضافت الإعلامية الكويتية “ مي العيدان بهرتني في شي، واتصلت بيها في رمضان وقلتلها ما في برنامج في الكرة الأرضية من الهارد توك دول اللي مطلعينهم ما يحط لأي ضيف صورة لمي العيدان ويقولوا مي العيدان قالت كذا، وانا قلت لمي العيدان انتي مبهرة يا مي، أجبرتي كل البرامج إنهم يجيبون اسمك“.

وتابعت ”مي العيدان تخرج من منصة محلية، وأون لاين، مش يعني مدعومة من مؤسسة كبيرة مثل MBC وغيرها، وخلال هذه الفترة قدرت تفرض اسمها بهذا الشكل، أنا أشوفها ظاهرة“.

ووجهت فجر السعيد رسالة إلى مي العيدان قائلة: ”ياريت تهدي من نفسها، مي إذا بتسمعنا إنتي تقدري تقولي نفس الكلام بأسلوب مختلف“.

وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مؤخرا عن وجود خلاف شخصي بينها وبين الفنانة السورية أصالة، مستمر حتى الآن، متهمة إياها بالشماتة في الموت وأنها ترحمت عليها عندما مرضت بغرض الاستهزاء بها.

وسخرت فجر السعيد خلال استضافتها من جانب الإعلامية مي العيدان،في لقاء تلفزيوني، من الفنانة أصالة، قائلة إن الفنانة السورية تظن أنها ”أعطتها حوبة“ أي أن دعوتها استجيبت بموتها، وأنها تظن نفسها ”السيدة زينب“.

وقالت فجر السعيد: ”أنا عندي خلاف شخصي حاليا مع أصالة لأنها وأنا مريضة نزلت بوست تترحم علي إن أنا مت وفيما معناه إن أنا مت حوبة، يعني هي أعطتني حوبة على أساس انها السيدة زينب، والمستشفى قالها إن ما مسحتي البوست حترفع عليكي قضية لإنها ما تزال حية، فمسحت البوست، وأنا بالنسبة لي لن أغفر لأصالة ما حييت“.

وتابعت ”كل شيء ممكن تتكلمين فيه إلا الموت، وإنتي وحدة انشليتي وضاعت بلدك وانطردتي من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة وشفتي بلاوي عديدة ولو نتشمت بيكي كان نقول صار شذي علشان حوبتي وبيصير فيش علشان حوبتي، لكن ما نتشمت فيش“.

ومضت فجر السعيد في هجومها بالقول: ”تصريحات أصالة لا تزعجني ولكن ما أزعجني هو صعودها على مسرح في السعودية وقدمت فيه الشكر لدولتي مصر والسعودية، وتجاهلت البحرين التي لولا جواز البحرين ما كانت أصالة دخلت السعودية لأن الجواز السوري عليه إكس“.