تامر حسني يرد على شائعة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

رد الفنان المصري تامر حسني بطريقة غير مباشرة على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك من خلال صورة نشرها عبر خاصية ”استوري“ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا تتفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشر إحدى صديقات الأخيرة منشورا قالت فيه: ”مبروك الطلاق“.

ونشر تامر حسني صورة عبر ”استوري“ حسابه على ”إنستغرام“ يظهر خلالها برفقة زوجته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة، وكتب عليها ”مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي انتِ وأولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح“، لينفي قطعيا ما أشيع حول طلاقهما.

وفي مارس/ آذار 2021، وضعت الفنانة بسمة بوسيل، حدًا للشائعات التي تم تداولها مؤخرًا من جديد حول انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، من خلال نشرها صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكانت تلك أول صورة تُنشر لهما سويًا بعد حوالي 7 أشهر على قيام بوسيل بنشر صور لها بمفردها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“، وهو ما كان يعزز شائعة انفصالهما أكثر.

وبدأت شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة، بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، قبل أن يعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.

يذكر أن قصة حب بسمة وتامر حسني بدأت بعد انتهاء مشاركتها في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي، عام 2012.

وأعطى تامر الفرصة لبسمة لتغني معه ديو في ألبومه ”اللي جاي أحلى“، ثم قام بتقديمها للمنتج محسن جابر وأقنعه بإنتاج ألبوم لها شارك فيه تامر بالتأليف والتلحين.

وبعد الزواج قرر تامر إبعاد بسمة عن الوسط الفني، وهو ما وافقت عليه، وظلا يعيشان في أجواء رومانسية لعدة سنوات من خلال ظهورهما معا في عدة مناسبات، حتى فاجأت بسمة الجمهور بنبأ الانفصال.