مي العيدان تهاجم علي الدوحان بسبب مسرحية "حلم أمينة"

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنها السيناريست علي الدوحان بسبب مسرحيته المثيرة للجدل ”حلم أمينة“، معتبرة أنها ليست مندهشة من هبوط مستوى العمل لأن مؤلفه علي الدوحان.

واعتبرت مي العيدان، في مقطع فيديو جديد نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن هبوط مستوى المسرحية ليس بغريب لأن مؤلفه على الدوحان، قائلة: ”فإذا عرف السبب بطل العجب“.

وانتقدت الإعلامية الكويتية، ما اعتبرته ”غضب“ علي الدوحان من النقد الفني لأعماله مبديا استغرابها بالقول: ”المشكلة أن علي يزعل من النقد.. هو أنت تزعل عشان بنطالبك تعدل من مستواك في المادة التي تقدمها“.

وخلال مقطع الفيديو قارنت العيدان بين الدوحان ومواطنته وزميلته السيناريست والمؤلفة هبة حمادة، مشيرةً إلى أن الأخيرة تعرضت للنقد الفني مرات عديدة على العديد من الأعمال التي قدمتها ولم تغضب يوما من نقدها وكانت تتقبل ذلك بتعديل بعض النصوص.

وقال: ”هبة متحررة وجريئة، ولكن ناجحة، وما شوفنا في نصوصها عبارات (إحنا أزبل من الزبالة.. إحنا أنجس من الكلب)، كيف هذا يكون كوميدي؟!ا)“، في إشارة لجزء من النص الذي تحتويه مسرحية ”حلم أمينة“ للمؤلف علي الدوحان.

وكانت مي العيدان، انتقدت صباح أمس السبت، بطلة العمل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، معتبرة أنها لا تصلح للمشاركة في الأعمال الكوميدية.

وقالت العيدان، إن ”الفنانة إلهام الفضالة لها تجارب في المسرح إلا أنها لا تصلح للكوميديا“، مضيفة: ”خليكم واضحين إلهام مش كوميديانة.. وأعتقد أنها ما تزعل من هذا الشيء، فعلا هي مش كوميديانة وفي فنانين كثيرين يغطوا عليها“.

يشار إلى أن مسرحية ”حلم أمينة“ تعرضت لهجوم لاذع في الكويت بسبب استخدامها بعض المفردات والمشاهد التي تضمنها النص، مطالبين بوقف عرضها.

ويشارك في المسرحية المثيرة للجدل مع إلهام الفضالة، زوجها شهاب جوهر، شهد سلمان، إيمان الفيصل، عبدالله الحمادي، بدرية طلبة، شيماء قمبر، عادل الخليفة، والمسرحية من إخراج محمد جمال الشطي.