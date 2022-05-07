تامر حسني يعلن عن جزء ثان من فيلم "البدلة"

أعلن الفنان المصري تامر حسني عن جزء ثان من فيلم ”البدلة“ الذي قدمه عام 2018 بمشاركة الفنان الكوميدي أكرم حسني.

وقال تامر حسني تعليقا على صورة من كواليس فيلم البدلة نشرها المخرج محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”واحشني يا ماندو انت وكل فريق الفيلم العسل دا، ومبروك ليك نجاح مسلسلك ومبروك لكراميلة حبيب قلبي كسر الدنيا السنادي بمسلسله العسل، وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بـ البدلة الجزء التاني“.

ورد المخرج محمد العدل الشهير بـ“ماندو“ على تعليق تامر حسني قائلا: ”يا تامر يا حبيبي أنت كمان واحشني جدا، وألف مبروك شغلك الحلو أفلام وأغاني.. ويالا بينا بقي.. وليد وحمادة وحشوني جدا جدا“.

وكان قد تردد في عام 2019 عن تحضير الفنان تامر حسني لجزء ثان من فيلم البدلة، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، لكن الفنان المصري نفى صحة ما تردد، مؤكدًا أنه لم يتفق عليه بشكل رسمي.

وقال النجم المصري – في منشور كتبه آنذاك عبر حسابه الرسمي بموقع ”فيس بوك“- إن هناك صفحة تم إنشاؤها باسم ”البدلة 2“ وقامت بتحميل إعلان للفيلم وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عرضه عام 2020 وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وكتب تامر: ”توضيح …في صفحة اسمها البدلة 2 منزلة إعلان للبدلة 2 وكاتبين (2020) الحقيقة إن مفيش بدلة 2 لسة ما اتفقناش عليه رسميا، لا أنا ولا أي بطل ولا الشركة المنتجة من الأصل“.

وتابع: ”مش عارف بيكتبوا كده ليه لأن الفكرة مش أكيدة أصلًا…وأي أخبار جديدة اتأكدوا منها من صفحتي“.

وكان الفنان تامر حسني قد أعلن في نوفمبر 2018 تحقيق فيلمه ”البدلة“ الذي طرح بدور العرض في موسم عيد الأضحى 2018، 60 مليون جنيه مصري إيرادات، مؤكدًا أنه أعلى رقم حققه فيلم بتاريخ السينما المصرية.

وأضاف في منشور كتبه آنذاك عبر حسابه بموقع ”فيس بوك“: ”مساء الورد على أغلى ناس…. في الحقيقة مش بحب أتكلم عن أرقام إيرادات أفلامي بس سامحوني المرة دي مضطر أتكلم وبتكلم وأنا فرحان من كل قلبي .. النهاردة فيلم البدلة حقق رقما استثنائيا أول مرة يحصل، حقق أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها فكان لازم افرح ونفرح مع بعض“.