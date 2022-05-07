وفاة الفنان المغربي عبدالرحيم الصمدي عن 70 عاما

توفي الفنان المغربي عبدالرحيم الصمدي، اليوم السبت، في إحدى المصحات الخاصة في مدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنان المغربي الراحل الصمدي قد تدهورت في الآونة الأخيرة، حيثُ جرى نقله أكثر من مرة من مكان إقامته إلى المستشفى.

ويعتبر الراحل عبد الرحيم الصمدي من جيل الرواد، إذ تألق في أغلب أعماله الفنية التي ما زالت راسخة في أذهان المغاربة إلى يومنا هذا.

ونعى فنانون مغاربة الفنان الراحل الصمدي، ومنهم الفنان المغربي عمر لطفي، والفنانة المغربية نرجس الحلاق، والفنان المغربي عماد النقاش، حيثُ أشادوا بمناقب الفقيد وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية المغربية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

بدوره، نعى الفنان عمر لطفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل، وأرفق نعيه بصورة جمعته بالراحل الصمدي.

وقال الفنان لطفي: ”ببالغ الأسى والأسف وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الفنان الخجول عبد الرحيم الصمدي“، مضيفًا: ”الله يرحمك العزيز الغالي كنت من أطيب خلق الله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

من جانبها، نشرت الفنانة المغربية نرجس الحلاق صورة للفنان الراحل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، علقت عليها بالقول: ”رحل الرجل الطيب وداعاً عمي الصمدي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

في حين كتب الفنان المغربي عماد النقاش في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الفنان والممثل الطيب والمتخلق عبد الرحيم الصمدي يرحل إلى دار البقاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. عزاؤنا واحد“.

ورغم أن الراحل الصمدي لم ينل البطولة الكاملة طيلة مساره الفني، إلا أنه لعب أدواره ببراعة.

وقدّم الراحل عبد الرحيم الصمدي العديد من المسلسلات والأفلام التي لاقت ترحيبا وإعجابا كبيرين، مثل مسلسل ”حميمو“، ومسلسل ”ساعة في الجحيم“، ومسلسل ”دار الضمانة“، ومسلسل ”صلا وسلام“، ومسلسل ”الوجه الآخر“، وفيلم ”ولد الدرب“، وفيلم ”البّانضية“، وفيلم ”الحنش“، وفيلم ”الفردي“، وسلسلة ”مداولة“، وغيرها من الأعمال الفنية.

وغاب الراحل عبد الرحيم الصمدي خلال الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية المغربية بسبب أزمته الصحية.