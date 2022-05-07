مصطفى شعبان: طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة كان وراء فكرة "دايما عامر"

قال الفنان المصري مصطفى شعبان إنه استوحى فكرة مسلسل ”دايما عامر“ الذي قام ببطولته وعرض في الموسم الرمضاني المنصرم من الطفل مهند من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي اشترك في حفل ”قادرون باختلاف“، الذي قدمه شعبان بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف شعبان لـ“إرم نيوز“، أن الطفل مهند طلب منه أن يمثل معه في مسلسله الجديد أثناء حضوره الحفل، وأن طلب مهند أوحى له أن يقدم مسلسلا يناقش هذه المرحلة العمرية“.

وأوضح أن ”طلب مهند أوحى وكشف لي أن الدراما لا بد أن تساعد في تعديل السلوك عند المتلقين، فتواصلت مع المخرج مجدي الهواري وعرضت عليه الفكرة التي اختمرت في ذهني، فتحمس لها بشدة، وطلبت منه أن يشارك مهند في المسلسل تنفيذا لرغبته“.

وأشار في تصريحاته إلى أنه ”عرض الفيديو الذي طلب فيه مهند منه أن يشترك معه في مسلسله الجديد على مجدي الهواري، وتحمس المخرج بشدة وطلب مقابلته وأعجب بموهبته، وأن وجود الطفل مهند في المسلسل أضاف له نكهة خاصة، وأضاف شيئا مهما للمسلسل دون أن يقصد“.

وعن علاقته بالطفل مهند أوضح أن ”علاقتي بمهند لم تقتصر على المسلسل فقط، وهناك تواصل دائم بيننا منذ الحفل، وهو صاحبي وأخويا الصغير، وأنا بحبه وأحترمه، وهو طفل راقٍ والكلام معاه ممتع، ورغم صغر سنه لكن دماغه كبيرة ويعجبني تفكيره“.

ونوه إلى أنه ”في البداية تخوف من مناقشة موضوع خاص بالتعليم في موسم رمضان، خاصة وأن هذا الموسم له طبيعة خاصة، وموضوع التعليم يعتقد أنه لم يناقش في هذا الموسم من قبل“.

وأفاد شعبان بأني ”حبيت أخوض هذا التحدي، وقلت لو قدرت إني أنجح بهذا المسلسل وأحقق لغة تواصل مع الجمهور، هكون قدرت إني أخلق قاعدة جماهيرية عريضة تضاف إلى جمهور الموسم الرمضاني، وأعتقد الحمد لله أن المسلسل قدر إن يحقق الهدف ده“، وفق تعبيره.

ويناقش المسلسل قضية هامة تشغل الرأي العام المصري، وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت بالفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

و“دايما عامر“ من بطولة: مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة، ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.