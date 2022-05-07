شاهد والده وجده المتوفيَين ينقذانه.. نجاة الفنان السعودي طلال السدر من الموت (فيديو)

نجا الفنان السعودي طلال السدر، من الموت، بعد تعرضه لحادث سير، الجمعة، أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة لمدة 15 دقيقة.

ونشر الفنان السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو، أوضح فيه تفاصيل الحادث الذي تعرض له وتأثير الحادث على السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو، تحطم الواجهة الأمامية للسيارة.

وعلق الفنان السعودي على مقطع الفيديو، كاشفا عن تفاصيل ما تعرض له بالقول: “اليوم بعد رحمة الله أنقذني من الموت أبوي وجدي الله يرحمهما ويسكنهما الجنة ذهبت في غيبوبة 15 دقيقة إثر اصطدامي في الـ (air bag) والديريكسون”.

وروى السدر، ما ظهر على أنه حلم شاهده خلال غيبوبته، حيث قال: “بعد رحمة الله وحده شاهدت أبي رحمة الله عليه وجدي رحمة الله عليه يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوة والحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له”.

اليوم بعد رحمة الله انقذني من الموت ابوي و جدي الله يرحمه و يسكنهم الجنه

ذهبت في غيبوبه ١٥ دقيقة اثر اصتدامي في ال air bag و الديريكسون

ثم بعد رحمة الله وحدة

شاهدت ابي رحمة الله عليه و جدي رحمة الله عليه يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوه والحمدلله

الحمدلله وحده لا شريك له pic.twitter.com/0ERvwEQtn4 — طلال السدر (@TAlsider) May 6, 2022

وطلال السدر هو ممثل سعودي ولد في نيسان/ أبريل عام 1973، وبدأ حياته الفنية كموديل ثم اتجه إلى التمثيل عام 2000 وتوالت مسلسلاته المحلية والخارجية، وكانت آخر أعماله الجزء الثاني من المسلسل السعودي ”اختراق“.

وشارك السدر في مجموعة من الأعمال الدرامية منها المسلسل السعودي ”بخور القصائد“ الذي عرض في رمضان قبل الماضي، مع الفنانين السعودي تركي اليوسف، والعمانية زارا البلوشي، والسعودي محمد العيسى وغيرهم من الفنانين.

كما شارك السدر في العديد من المسلسلات، منها “الديرة نت“ الذي عرض في رمضان عام 2000، ويعد من أوائل الأعمال الفنية التي شارك فيها، كما شارك في مسلسلات “واحد كابتشينو” الذي عرض في رمضان 2012، و“أيام السراب“ عام 2009، والمسلسل الكويتي ”حيتان وذئاب“ الذي عرض عام 2010، وغيرها من المسلسلات.

وقدم الفنان السعودي في السينما أفلام ”أنا والآخر“ الذي عرض عام 2001، وكذلك الفيلم السعودي “كيف الحال“ الذي جرى تصويره في مدينة دبي، ولم يعرض في السعودية؛ بسبب منع السينما فيها حينها، وقد عُرض في البحرين في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ثم بثته قناة (LBC) اللبنانية لمرة واحدة، ثم قامت قناة روتانا أفلام بعرضه لمرات عدة.