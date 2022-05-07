بعد خروجه من السجن.. علي كاكولي يعود للتمثيل بعمل مع لولوة عبدالسلام

يستعد الفنان الكويتي الشاب علي كاكولي الذي خرج مؤخرًا من السجن بعفو أميري، للعودة مجددًا للتمثيل بعد أشهر قضاها في السجن إثر اتهامه بقضية ”تعاطي وحيازة مواد مخدرة“.

وكشفت الإعلامية والناقدة مي العيدان عن عودة الفنان علي للتمثيل، قائلةً في منشور عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”خبر حصري وتصريح من المخرجة لولو عبدالسلام شقيقة الفنانة هيا عبد السلام أنه قريبًا سيحضّرون لعمل فني قادم يعيد الفنان الجميل والرائع علي كاكولي للفن، وتقديم الأدوار المميزة التي عوَّد بها جمهوره“.

وأبدت العيدان سعادتها بعودة الفنان الشاب إلى التمثيل مجددًا عقب ما تعرَّض له من اتهامات ومحاكمة، قائلةً: ”أحلى خبر وموفق علاوي“.



وجاء تعليق ”العيدان“ ردًا على صورة جمعت الفنان علي كاكولي والمخرجة الكويتية لولوة عبدالسلام، حيث تساءلت ”العيدان“ إن كان هناك عمل قريب يجمعهم سويًا لتشير عبدالسلام بأنه ”قريبًا بإذن الله“.

وواجه علي كاكولي، في العام الماضي، تهمًا متعلقة بقضية مخدرات، حيث بدأت قضيته، منذ منتصف العام 2021، وأشارت صحف محلية آنذاك إلى ضبط فنان مشهور لتورطه بقضية مخدرات، واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.



وأكدت حسابات إخبارية محلية أخرى أن المتهم هو الفنان ”علي كاكولي“، الذي غاب عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين، قبل أن يعود إلى نشر الصور والفيديوهات مؤخرًا عبر حسابه على ”إنستغرام“.

وبدأت محاكمة الفنان ”كاكولي“، منذ آب/ أغسطس الماضي، حيث صدر أول حكم عن محكمة الجنايات، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسجنه 5 أعوام، وتغريمه 5 آلاف دينار (16.6 ألف دولار)، قبل أن يتم تخفيف الحكم.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن الممثل تم ضبطه بعد وصوله إلى مطار الكويت بالمواد المخدرة، إلا أنه أنكر الاتهام المسند إليه وهو حيازة المخدرات بقصد الإتجار والتعاطي.

وأوضح التقرير بأن التحقيقات معه كشفت أنه ”أصبح مدمنًا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية“.

وفي آذار/مارس الماضي، خرج كاكولي من السجن، عقب شموله بعفو أميري صدر بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي شمل مئات السجناء، بينهم مواطنون، ووافدون.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، صدر حكم نهائي عن محكمة التمييز بسجن كاكولي 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 2000 دينار (6500 دولار) في ذات القضية.

وأوضح حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في البلد الخليجي حينها، أن الممثل المتهم خرج مؤخرًا من السجن عقب شموله بالعفو الأميري، ولن يعود إلى السجن حالياً وستُسجل عليه سابقة.

وعلي كاكولي ممثل، ومغنٍ كويتي، في الثلاثينيات من عمره، تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق ”كاكولي“ قبل عام أغنية باللهجة المصرية، بعنوان ”النفخة الكدابة“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانًا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.